Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie lundi, lors de son premier voyage à l'étranger depuis qu'il a décroché un troisième mandat présidentiel.

Cette visite intervient un peu plus d'un an après que la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, déclenchant des sanctions de l'Union européenne sur les achats de brut maritime et de charbon russes, ainsi qu'un plafonnement des prix convenu par le Groupe des Sept sur le pétrole brut russe en décembre.

L'UE a également interrompu les importations de gaz par gazoduc en provenance de Russie, ce qui a faussé le marché mondial du GNL.

La Chine, premier consommateur mondial d'énergie, n'a accepté aucune de ces mesures. Moscou étant sous pression pour vendre les volumes excédentaires qui ne sont plus destinés à l'UE, la Chine a économisé des milliards de dollars en achetant du pétrole et du charbon russes moins chers, et s'est enrichie en négociant les excédents.

Xi a déclaré que la Chine souhaitait un partenariat énergétique plus étroit avec la Russie, qui permettrait de maintenir la sécurité énergétique internationale et les chaînes d'approvisionnement.

Vous trouverez ci-dessous le détail des gains réalisés par la Chine jusqu'à présent.

PÉTROLE BRUT

Les importations chinoises de pétrole brut en provenance de Russie ont bondi de 8 % en 2022 par rapport à l'année précédente pour atteindre 86,25 millions de tonnes (1,7 million de barils par jour), selon les données des douanes chinoises, alors même que les importations globales du pays ont diminué de 0,9 % l'année dernière en raison d'un ralentissement de l'économie.

La Russie détient ainsi une part de 17 % du marché pétrolier chinois, contre 15 % l'année précédente, même si elle reste juste derrière l'Arabie saoudite, son principal fournisseur, qui a fourni 87,5 millions de tonnes.

Elle a également réalisé d'importantes économies. Sur la base d'une décote estimée à 10 dollars par baril pour le brut ESPO et le brut de l'Oural, les raffineurs chinois ont économisé environ 5,5 milliards de dollars sur la période d'avril 2022 à janvier 2023, selon les calculs de Reuters.

Les raffineurs indépendants de la province orientale de Shandong ont été les plus grands bénéficiaires. Les raffineurs d'État ont également profité du pétrole moins cher, tandis que d'autres ont réalisé des bénéfices en négociant les barils, ont déclaré les négociants.

Les importations maritimes de brut de la Chine en provenance de Russie devraient atteindre un niveau record d'environ 1,4 million de bpj en mars, selon Vortexa et Kpler.

CHARBON

La Chine a également augmenté ses importations de charbon en provenance de Russie, alors même qu'elle a réduit ses importations globales de ce combustible en raison de l'augmentation de sa production intérieure.

Les arrivées de charbon russe ont bondi de 20 % en 2022 par rapport à l'année précédente pour atteindre 68,06 millions de tonnes, les importations de charbon à coke ayant doublé pour atteindre 21 millions de tonnes, selon les données douanières. La Chine a acheté du charbon à prix réduit tandis que l'Europe a évité les cargaisons russes et les a interdites le 11 août.

Sans les goulets d'étranglement dans les capacités ferroviaires russes qui entravent le transport du charbon vers l'est, les importations auraient pu être encore plus importantes.

Les prix moyens à l'importation du charbon à coke russe étaient d'environ 217,33 dollars la tonne en 2022. À titre de comparaison, le prix moyen du charbon à coke australien de qualité supérieure s'élevait à 364,66 dollars la tonne sur une base franco à bord (FOB).

GNL

En ce qui concerne le GNL, les importations chinoises en provenance de Russie ont augmenté de plus de 40 % sur une base annuelle en 2022 pour atteindre 6,5 millions de tonnes, tandis que les exportations ont augmenté, la Chine ayant réexporté des volumes vers les principaux importateurs tels que la Corée du Sud, le Japon et la France.

Et ce, même si les importations globales de GNL par la Chine ont chuté de 19,5 % l'année dernière, pour atteindre 63,4 millions de tonnes, en raison des mesures de verrouillage strictes qui ont ralenti l'activité économique et freiné la demande.

La Chine a dépensé en moyenne un peu moins de 20 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) pour chaque tonne de GNL russe importée, selon les données des douanes chinoises. En comparaison, le prix moyen du GNL au comptant en Asie est de 38,80 $/mmBtu en 2022.

ÉLECTRICITÉ

Les importations d'électricité en provenance de Russie, principalement via une ligne de transmission transfrontalière reliant le nord-est de la Chine et l'Extrême-Orient russe, sont restées stables sur la période 2017-2020, à environ 3 milliards de kilowattheures (kWh).

Les importations sont passées à 3,8 milliards de kWh en 2021, alors que la Chine souffrait d'une pénurie d'électricité de grande ampleur, et ont continué à augmenter de 23 % en 2022 pour atteindre 4,7 milliards de kWh.