De nombreuses entreprises japonaises clôtureront mercredi leurs négociations annuelles sur le travail ("shunto"), bien que nombre d'entre elles aient pris des décisions anticipées avec des plans optimistes, en réponse à la pression du gouvernement pour aider les contribuables à faire face à l'augmentation du coût de la vie.

Selon une enquête du Centre japonais de recherche économique (JERC), les grandes entreprises devraient augmenter les salaires de 2,85 %, soit plus que les 2,2 % de l'année dernière et la progression la plus rapide depuis 1997. Ce chiffre est tout juste inférieur à l'appel du Premier ministre Fumio Kishida, qui souhaite que les entreprises proposent une augmentation de 3 %, et ne répond pas à l'ambitieuse demande de 5 % formulée par l'organisation syndicale Rengo.

Voici les projets de certaines des plus grandes entreprises japonaises :

FAST RETAILING CO LTD

La société mère du détaillant de vêtements décontractés Uniqlo a fait les gros titres en janvier lorsqu'elle a annoncé qu'elle augmenterait les salaires de 40 %, révisant les rémunérations dans l'ensemble de son groupe pour la première fois depuis au moins 20 ans.

À partir de ce mois-ci, les salaires de départ des nouveaux diplômés s'élèveront à 300 000 yens (2 230 dollars) par mois, soit une augmentation de 18 % par rapport aux 255 000 yens précédents. L'entreprise a déclaré que ces augmentations visaient à rendre ses salaires nationaux plus compétitifs par rapport à ceux de ses opérations à l'étranger.

TOYOTA MOTOR CORP

Considéré comme un indicateur de Japan Inc, Toyota a accepté l'intégralité des revendications syndicales, à savoir la plus forte augmentation du salaire de base en 20 ans et une augmentation des primes. Ni le constructeur automobile ni la fédération syndicale, qui représente 357 000 travailleurs du groupe, n'ont révélé le pourcentage d'augmentation.

HONDA MOTOR CO, NISSAN MOTOR CO

Honda et Nissan, les deuxième et troisième constructeurs automobiles japonais, ont également accepté l'intégralité des revendications syndicales.

Honda augmentera les salaires de 5 % au total, y compris une augmentation de 3,3 % de la rémunération mensuelle, soit la plus forte hausse depuis au moins 1990. Nissan propose un niveau d'augmentation similaire.

NINTENDO CO

Le fabricant de jeux vidéo a annoncé une hausse de 10 % des salaires de base et une augmentation de 10 % des salaires de départ.

TOSHIBA CORP et HITACHI LTD

Les conglomérats de l'électronique ont tous deux accepté d'augmenter le salaire de base mensuel de 7 000 yens, répondant ainsi pleinement aux revendications syndicales. C'est plus du double de l'augmentation de 3 000 yens de l'année dernière et la plus forte hausse depuis l'introduction du système salarial actuel.

NIPPON LIFE INSURANCE CO

Le plus grand assureur vie du pays a accepté d'augmenter les salaires des employés de bureau d'environ 5,5 %, ce qui représente la plus forte hausse des 30 dernières années. Cette hausse fait suite à une augmentation d'environ 7 % annoncée en décembre pour ses quelque 50 000 vendeurs.

SUNTORY HOLDINGS

Le fabricant de boissons augmente les salaires mensuels d'environ 7 % en moyenne.

(1 $ = 134,4300 yens)