Neuf candidats républicains se disputent l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle de 2024, tandis que le président Joe Biden est confronté à deux candidats de longue date pour l'investiture démocrate.

Voici une chronologie des événements qui se dérouleront entre aujourd'hui et le jour de l'élection, le 5 novembre 2024.

2023

15 octobre : date limite de dépôt trimestriel auprès de la Commission électorale fédérale pour que les candidats déclarent les fonds qu'ils ont levés et dépensés.

8 novembre : le troisième débat républicain se tiendra à Miami. Les critères de participation seront plus stricts que pour le deuxième débat et comprendront des règles relatives aux sondages d'opinion et à la collecte de fonds.

2024

15 janvier : les républicains de l'Iowa organisent leurs élections, appelées "caucus", les premières de ce cycle électoral. Les caucus sont des réunions privées organisées au niveau du comté, de la circonscription ou du district, où les participants se divisent en groupes en fonction du candidat qu'ils soutiennent, ce qui permet de déterminer le nombre de délégués que chaque candidat reçoit.

23 janvier : date provisoire de la première élection primaire présidentielle républicaine, qui se tiendra dans le New Hampshire. Les primaires sont organisées par les États et les collectivités locales et les participants votent à bulletin secret pour le candidat de leur choix.

31 janvier : date limite de dépôt des déclarations de fin d'année 2023 auprès de la Commission électorale fédérale pour que les candidats déclarent les fonds qu'ils ont collectés et dépensés.

3 février : première primaire présidentielle démocrate en Caroline du Sud.

6 février : primaires démocrates au Nevada.

6 février : date provisoire pour le vote des démocrates du New Hampshire.

8 février : caucus du Nevada pour les républicains.

24 février : primaires républicaines en Caroline du Sud.

27 février : primaires démocrates dans le Michigan.

5 mars : Connu sous le nom de "Super Tuesday", il s'agit de la plus grande journée de primaires, qui permet souvent de réduire le nombre de candidats. Les deux partis organisent des primaires en Alabama, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont et Virginie.

Les démocrates de l'Utah voteront également lors de leurs primaires, tandis que les républicains tiendront leurs caucus dans l'État.

12 mars : les primaires ont lieu dans les États de Géorgie, du Mississippi et de Washington. Les républicains d'Hawaï organisent des caucus.

19 mars : les primaires ont lieu en Arizona, en Floride, dans l'Illinois, au Kansas et dans l'Ohio.

Le 4 juin : Les derniers États à organiser leurs primaires présidentielles devraient le faire à cette date. Certains États n'ont pas encore fixé la date de leurs primaires ou de leurs caucus.

Du 15 au 18 juillet : Convention nationale du parti républicain à Milwaukee, où le parti choisit officiellement son candidat.

Du 19 au 22 août : Convention nationale démocrate à Chicago, où le parti choisit officiellement son candidat.

5 novembre : jour de l'élection

? novembre : résultat connu. Il peut s'écouler plusieurs jours avant que le résultat ne soit connu, surtout si le scrutin est serré et que les bulletins de vote envoyés par la poste entrent en ligne de compte, les règles relatives à la date de dépouillement et à la validité de ces bulletins variant selon l'État.