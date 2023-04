Au moment de la faillite de la Silicon Valley Bank, le nombre d'avertissements de sécurité et de solidité émis par les autorités de surveillance de la Réserve fédérale était trois fois plus élevé que la moyenne pour une banque de cette taille, selon un rapport publié vendredi.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie des 31 "questions nécessitant une attention" ou "questions nécessitant une attention immédiate" que les responsables de la Fed ont signalées à SVB, d'après un examen par Reuters des documents publiés par la banque centrale américaine.

(REMARQUE : toutes les références ne contiennent pas de détails spécifiques sur les lacunes mises en évidence par les autorités de surveillance).

janvier 2023 :

*Gouvernance de la gestion des risques par des tiers et identification des risques

décembre 2022 :

*Programme de sécurité de l'information de la loi 501(b) de Gramm-Leach-Bliley.

*évaluation des risques de cybersécurité

*Méthodologie et pratiques de développement/déploiement des systèmes

novembre 2022 : *Simulation et modélisation du risque de taux d'intérêt

*Simulation et modélisation du risque de taux d'intérêt : La Fed a constaté que les simulations du risque de taux d'intérêt de SVB n'étaient pas fiables et nécessitaient des améliorations, notant qu'une modélisation peu fiable du risque de taux d'intérêt nuit à la capacité de la direction à prendre des décisions judicieuses en matière de gestion de l'actif et du passif.

*Surveillance et gestion des risques des services fiduciaires (T&FS)

octobre 2022

*Gouvernance et surveillance de la gestion des identités et des accès

*Gestion des accès privilégiés (PAM)

*Cycle de vie de la gestion des accès aux identités

*Gestion de l'accès à l'identité : journalisation, surveillance et détection

Août 2022

* Méthodologie de stress pour la provision pour pertes de crédit : Les représentants de la Fed ont demandé à la direction de SVB de renforcer sa surveillance de la manière dont elle prévoit les pertes de crédit dans la planification du capital.

Juin 2022

*Supervision de la surveillance et des tests de conformité

*Gestion du risque lié au pays d'intérêt dans le cadre des sanctions

Mai 2022

*Programme de gestion des risques : Les contrôleurs ont constaté que le programme de gestion des risques de SVB n'était ni efficace ni complet, et qu'il se traduisait par une approche réactive plutôt que par une approche holistique de la gestion des risques et de l'établissement de rapports à l'intention de la direction générale et du conseil d'administration.

*Efficacité de l'audit interne : La couverture de la gestion des risques par l'audit interne de SVB a été jugée peu efficace et n'a pas permis de tenir la direction générale pour responsable des lacunes du programme.

*Efficacité du conseil d'administration : Le conseil d'administration de SVB n'a pas exercé une surveillance efficace de la gestion de la banque et n'a pas tenu la direction générale pour responsable de la mise en œuvre d'un programme de gestion des risques solide.

Novembre 2021

* Amélioration du plan de gestion du risque de liquidité : Les responsables de la Fed ont identifié des faiblesses dans les plans de gestion des risques de la banque et ont déclaré que les corriger "nécessitera probablement un effort accéléré".

* Faiblesse de la gestion des risques et de la supervision de l'audit des liquidités

* Plan de financement d'urgence : La Fed a constaté que le plan de l'entreprise présentait un certain nombre de lacunes, notamment l'absence de test de la fenêtre d'escompte ou d'autres sources de financement.

* Segmentation des dépôts : La Fed a estimé que l'hypothèse de la banque selon laquelle tous les dépôts se comporteraient de la même manière était "irréaliste" et a averti qu'elle "sous-estimait potentiellement les sorties de fonds en cas de stress".

* Conception des tests internes de stress de liquidité : Les tests de la banque ne reflètent pas les évaluations prospectives des risques.

* Cadre des limites de liquidité : La Fed a averti que la banque pourrait sous-estimer les demandes sur les sources de liquidité disponibles en cas de stress.

Août 2021

* Processus de gouvernance pour les procédures de prêt : La Fed a constaté une "lacune critique" dans les documents sous-jacents permettant à la direction de SVB de mettre en œuvre des objectifs politiques de haut niveau.

* Granularité de la notation du risque de prêt : Bien que les notations de risque de la banque aient été jugées opportunes et précises, le système n'était pas "suffisamment granulaire" pour une banque de sa taille.

Février 2021

* Gestion des actifs informatiques

* Gestion des fournisseurs

* Gouvernance des données

* Protection des données

Juin 2020

* Remédiation aux vulnérabilités

* Gestion de l'accès à l'identité

Juin 2019

* Systèmes/technologie deuxième ligne de défense