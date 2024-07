Les sondages d'opinion montrent que le parti travailliste britannique, dans l'opposition, est en passe de prendre le pouvoir aux conservateurs lors des élections de jeudi.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur le dirigeant travailliste Keir Starmer et son "cabinet fantôme", c'est-à-dire l'équipe qui pourrait devenir ministre de premier plan au sein d'un gouvernement travailliste :

KEIR STARMER, LEADER DU PARTI TRAVAILLISTE

M. Starmer, âgé de 61 ans, a pris la tête du parti travailliste en 2020 après la pire défaite électorale qu'il ait connue en 84 ans, en 2019, sous la direction du vétéran de gauche Jeremy Corbyn. Il a cherché à faire du Labour un parti de compétence et de pragmatisme plutôt qu'un parti animé par une idéologie dominante.

Ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme qui a gravi les échelons jusqu'à devenir le plus haut procureur de Grande-Bretagne, M. Starmer a été élu au parlement en 2015 et a servi dans l'équipe de M. Corbyn en tant que porte-parole pour le Brexit.

Il porte le nom du fondateur du parti travailliste, Keir Hardie.

ANGELA RAYNER, VICE-PRÉSIDENTE

Mme Rayner, 44 ans, a été élue chef adjointe par les membres du parti en 2020. Souvent franche dans ses attaques contre le parti conservateur au pouvoir, elle est considérée comme un lien important avec la base du parti grâce à son ancienne carrière d'aide-soignante et de syndicaliste avant d'être élue législatrice en 2015.

Mme Rayner pourrait être nommée vice-premier ministre dans un gouvernement travailliste. Elle est également chargée de la politique de nivellement par le haut, du logement et des communautés.

RACHEL REEVES, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE

Mme Reeves, 45 ans, a travaillé comme économiste à la Banque d'Angleterre et devrait devenir ministre des finances si les travaillistes remportent les élections.

Elle a déclaré que le parti travailliste s'en tiendrait à des règles budgétaires strictes, à savoir ne pas emprunter pour financer les dépenses quotidiennes, mais elle a ouvert la porte à une augmentation des investissements publics, financés par des emprunts, pour façonner les marchés stratégiquement importants, faisant ainsi écho aux politiques d'"économie moderne de l'offre" préconisées par Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain.

Mme Reeves a baptisé sa propre approche "securonomics".

DAVID LAMMY, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lammy, 51 ans, représente une circonscription du centre de Londres et a passé une grande partie de sa carrière politique à faire campagne pour la justice sociale et raciale. En 2017, il a publié un rapport critique sur le traitement des Noirs, des Asiatiques et des membres des minorités ethniques dans le système judiciaire britannique.

Il a identifié trois principes qui sous-tendraient la politique étrangère du Labour : reconnecter la Grande-Bretagne avec le monde, placer la sécurité et la prospérité au-dessus de l'idéologie et faire en sorte que la politique étrangère soit au service du grand public plutôt que des intérêts corporatistes et commerciaux.

Il décrit son approche comme un "réalisme progressif".

ED MILIBAND, RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE LA POLITIQUE DU NET ZÉRO

Ed Miliband, 54 ans, a mené le parti travailliste aux élections de 2015, qu'il a perdues avec une marge inattendue, ce qui l'a poussé à démissionner. Il a depuis reconstruit sa carrière politique autour des questions liées à l'environnement et au climat.

M. Miliband jouerait un rôle central dans la mise en œuvre du plan du parti travailliste visant à faire de la Grande-Bretagne une "superpuissance de l'énergie propre" grâce à la création d'une société publique de l'énergie ayant le pouvoir d'investir dans de nouveaux projets verts aux côtés du secteur privé.

YVETTE COOPER, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE INTÉRIEURE

Mme Cooper, 55 ans, a été élue en 1997 dans le cadre d'une victoire électorale écrasante du parti travailliste sous Tony Blair et a ensuite occupé des postes ministériels de haut niveau. Depuis que les travaillistes ont perdu le pouvoir en 2010, elle a occupé des fonctions de politique étrangère et intérieure au sein du parti. En 2015, elle s'est présentée sans succès à la présidence du parti.

Elle a promis que le parti travailliste dirigerait un gouvernement de la loi et de l'ordre, en commençant par renforcer les pouvoirs de la police pour lutter contre la criminalité locale et les comportements antisociaux. Elle s'est également engagée à mettre en place un nouveau cadre de sécurité intérieure afin d'accorder aux menaces d'origine étatique la même priorité qu'aux menaces d'origine terroriste.

JONATHAN REYNOLDS, RESPONSABLE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

M. Reynolds, 43 ans, a été élu au Parlement en 2010 et a occupé plusieurs fonctions politiques au sein du parti travailliste, notamment en tant qu'agent de liaison avec le secteur financier pendant quatre ans, jusqu'en 2020, avant de prendre en charge le dossier des entreprises et du commerce.

Il a promis un partenariat plus étroit entre le parti travailliste et les entreprises afin de mettre en place une stratégie industrielle centrée sur les investissements dans les énergies vertes et sur le renforcement de la résilience nationale face aux chocs extérieurs.