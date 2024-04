L'Inde, qui compte près d'un milliard d'électeurs, s'est lancée vendredi dans le plus grand exercice électoral du monde. Le pays compte plus de 2 500 partis politiques, mais seulement 10 d'entre eux détiennent 86 % des sièges de la Lok Sabha, la chambre basse du parlement.

Une compétition sérieuse entre quelques partis sera probablement dominée par le Premier ministre Narendra Modi et son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party.

BHARATIYA JANATA PARTY (BJP)

Le BJP, la plus grande formation politique du monde avec près de 180 millions de membres, est né du parti Jan Sangh, une émanation d'une organisation nationaliste hindoue réservée aux hommes, le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Après avoir lutté en marge de la scène politique peu après sa création en 1980, le BJP a donné naissance à son premier premier ministre 16 ans plus tard, au sein d'un gouvernement instable qui a duré 13 jours.

Le parti a formé un gouvernement avec une majorité propre pour la première fois en 2014 sous la direction de Modi. Depuis, il est formidablement au pouvoir.

Narendra Modi : Modi, 73 ans, est né et a grandi dans une petite ville de l'État occidental du Gujarat. Il a rejoint le parent idéologique du BJP, le RSS, à l'âge de 20 ans et le Jan Sangh près d'une décennie et demie plus tard.

Il a gravi les échelons au fil des ans et a été ministre en chef du Gujarat pendant plus de trois mandats avant de mener le BJP à une victoire décisive lors des élections générales de 2014. Dix ans après son arrivée au pouvoir, Modi jouit toujours d'une grande popularité, alors qu'il tente d'obtenir un troisième mandat consécutif, ce qui constitue un record. Les instituts de sondage prédisent une victoire facile pour lui et le BJP, grâce à une cour assidue de la majorité hindoue, à une forte croissance économique et à des aides.

Modi cherche à se faire réélire à Varanasi, une ville d'importance religieuse pour les hindous, située dans l'État populeux de l'Uttar Pradesh, dans le nord du pays.

Amit Shah : proche collaborateur de Modi, M. Shah est ministre de l'intérieur de l'Inde, un poste crucial pour les questions de sécurité nationale. Il est devenu président du parti au pouvoir, le BJP, en 2014, après l'arrivée au pouvoir de Modi, et a occupé un poste ministériel lors du second mandat de Modi en 2019.

M. Shah est réputé pour avoir contribué à la mise en œuvre du programme hindouiste de M. Modi, notamment en retirant au Jammu-et-Cachemire, à majorité musulmane, son statut d'État spécial et en mettant en œuvre une loi controversée sur la citoyenneté qui, selon les critiques, est discriminatoire à l'égard des musulmans.

M. Shah cherche à se faire réélire à Gandhinagar, la capitale de l'État du Gujarat.

CONGRÈS NATIONAL INDIEN

Le Congrès est le plus ancien parti politique indien. Il a gouverné l'Inde pendant plus des deux tiers des années qui ont suivi l'indépendance en 1947, mais il a connu des difficultés après l'arrivée au pouvoir de Modi.

Le Congrès a donné à l'Inde sa première et unique femme Premier ministre, Indira Gandhi, et a introduit de vastes réformes économiques en 1991, ouvrant la voie à l'évolution d'une économie de marché ouverte.

Mais il s'est effondré en 2014 face à l'assaut de Modi et à une série d'allégations de corruption.

Rahul Gandhi : Opposant le plus farouche de Modi et militant vedette du Congrès, Rahul Gandhi n'a jamais été ministre d'un gouvernement fédéral ou d'un État, n'a jamais mené son parti à la victoire lors d'une élection générale et a démissionné de son poste de chef du parti après une piètre performance lors des dernières élections législatives de 2019.

Pourtant, il reste au centre de la politique d'opposition de l'Inde et la principale cible de Modi. Son père, sa grand-mère et son arrière-grand-père ont tous été premiers ministres et ont dirigé le pays pendant plus de 37 ans.

Gandhi, 53 ans, a été quatre fois membre du Parlement et s'est efforcé de mobiliser les masses pour soutenir l'alliance d'opposition bancale de 26 membres qu'il a contribué à mettre en place. Il a entrepris deux marches à travers le pays afin de revigorer sa campagne et d'exploiter le désenchantement suscité par le manque d'emplois, l'inégalité des revenus et la détresse rurale.

Gandhi se présente à cette élection depuis Wayanad, dans l'État méridional du Kerala. La matriarche de la dynastie Nehru-Gandhi, Sonia Gandhi, a décidé de ne pas se présenter aux élections de cette année.

AAM AADMI PARTY (AAP)

L'Aam Aadmi, ou Parti des personnes ordinaires, est né d'un puissant mouvement anti-corruption en 2011, qui a pris de l'ampleur à la suite des manifestations menées par Anna Hazare, un militant autoproclamé soutenu par son proche collaborateur Arvind Kejriwal.

Kejriwal a créé l'AAP en 2012 et a formé un gouvernement local dans la capitale nationale Delhi en 2015, provoquant un bouleversement politique inattendu pour les partis établis comme le BJP et le Congrès. Kejriwal, qui est depuis lors ministre en chef de Delhi, est un fervent critique de Modi et un allié du Congrès pour les prochaines élections.

Toutefois, les perspectives de l'AAP sont assombries par les arrestations préélectorales de la plupart de ses dirigeants de premier plan, dont Kejriwal, dans le cadre d'une affaire de corruption présumée.

Le parti, qui dirige également l'État du Pendjab, rejette ces allégations comme une "tentative désespérée de ternir l'image" de Kejriwal.

DRAVIDA MUNNETRA KAZHAGAM (DMK)

Force régionale puissante dans le sud de l'Inde, le DMK est le troisième parti indien par le nombre de sièges qu'il détient à la chambre basse du parlement. Allié du Congrès, le DMK dirige également l'État du Tamil Nadu, où le taux de pauvreté est de 2 %, l'un des plus bas du pays, et où le taux d'alphabétisation est élevé.

CONGRÈS TRINAMOOL DE L'INDE (TMC)

Quatrième parti indien en termes de sièges au parlement, le Trinamool Congress détient le pouvoir au Bengale occidental, dans l'est du pays, un autre État que le BJP a eu du mal à conquérir. Le parti a vu le jour il y a près de 25 ans, après s'être séparé du Congrès.

La fondatrice du parti, Mamata Banerjee, est à la tête de l'État depuis près de 13 ans et est aujourd'hui un allié réticent du Congrès dans la lutte contre le BJP pour les élections de 2024. Son parti a rejoint le bloc d'opposition de 26 membres, mais n'est pas parvenu à conclure un accord sur la question de savoir qui se battra à partir de quel siège dans l'État.

L'un des candidats du TMC pour l'élection est Mahua Moitra, un critique persistant de Modi. Ancien banquier d'affaires, M. Mitra a été expulsé du parlement l'année dernière à la suite d'accusations d'avoir accepté des pots-de-vin d'un homme d'affaires en échange de questions parlementaires. Mitra affirme que ces accusations sont inventées de toutes pièces.