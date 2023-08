L'agence spatiale indienne se rapproche d'une tentative d'atterrissage d'un vaisseau spatial sur le pôle sud de la lune, une mission qui aura des répercussions sur la position du pays en tant que puissance spatiale et sur l'exploration future de la lune.

La mission Chandrayaan-3 a été lancée le 14 juillet depuis le principal port spatial de l'Inde, situé dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud du pays.

Depuis, elle a parcouru des orbites terrestres de plus en plus larges, s'est placée sur une orbite lunaire et est devenue un objet de fierté nationale et d'intérêt mondial après l'échec de la tentative russe d'atterrissage sur le pôle sud de la lune.

Voici quelques informations essentielles sur la mission Chandrayaan-3 de l'Agence indienne de recherche spatiale (ISRO).

LA MISSION

La mission Chandrayaan-3 vise le pôle sud de la Lune, une région où l'on trouve de la glace d'eau, ou de l'eau gelée, qui pourrait constituer une source d'oxygène, de carburant et d'eau pour les futures missions lunaires ou pour une colonie lunaire plus permanente.

S'il atterrit avec succès, Chandrayaan-3 devrait rester fonctionnel pendant deux semaines et mener une série d'expériences, dont une analyse au spectromètre de la composition minérale de la surface lunaire.

L'atterrisseur Chandrayaan-3 mesure environ 2 mètres de haut et pèse un peu plus de 1 700 kg, soit à peu près le poids d'un véhicule utilitaire sport. Il est conçu pour déployer un rover lunaire plus petit de 26 kg.

Bill Nelson, administrateur de la NASA, a déclaré à Reuters que l'agence spatiale américaine attendait avec impatience les enseignements de la mission indienne.

TENTATIVES ANTÉRIEURES, DÉFIS

La précédente tentative indienne d'atterrissage sur le pôle sud de la Lune a échoué en 2019.

Chandrayaan-2 a déployé avec succès un orbiteur, mais son atterrisseur et son rover ont été détruits lors d'un accident près de l'endroit où Chandrayaan-3 tentera de se poser.

Le terrain accidenté est l'une des complications de l'atterrissage au pôle sud. Les scientifiques de l'ISRO affirment avoir procédé à des ajustements qui augmentent les chances de réussite de l'atterrissage de la mission actuelle. Il s'agit notamment d'un système permettant d'élargir la zone d'atterrissage potentielle. L'atterrisseur a également été équipé d'une plus grande quantité de carburant et de jambes plus robustes en cas d'impact.

La première mission russe sur la lune depuis 47 ans a échoué ce week-end lorsque le vaisseau spatial Luna-25 s'est écrasé sur la lune.

Une startup spatiale japonaise privée, ispace, a échoué lors d'une tentative d'alunissage en avril.

ENJEUX POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

Une mission réussie ferait de l'Inde le quatrième pays à réussir un alunissage, après l'ex-URSS, les États-Unis et la Chine, et marquerait son émergence en tant que puissance spatiale, juste avant les élections nationales de l'année prochaine.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi cherche également à stimuler les investissements dans les lancements spatiaux privés et les activités connexes basées sur les satellites.

L'Inde souhaite que ses entreprises spatiales privées multiplient par cinq leur part du marché mondial des lancements au cours de la prochaine décennie.

Lors du lancement de la mission lunaire, M. Modi a déclaré que l'ISRO écrivait "un nouveau chapitre de l'odyssée spatiale de l'Inde" et qu'il élevait "les rêves et les ambitions de chaque Indien".

L'ISRO prévoit de retransmettre l'atterrissage prévu à partir de 1720 IST (1150 GMT) mercredi.