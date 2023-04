Le président chilien Gabriel Boric a annoncé jeudi qu'il nationaliserait la vaste industrie du lithium du pays afin de stimuler l'économie et de protéger l'environnement.

Cette annonce choc est la dernière en date d'une tendance qui voit les pays chercher à affirmer un plus grand contrôle sur des ressources clés, dans un contexte de concurrence accrue pour des matériaux essentiels à la transition énergétique.

Les récentes mesures prises par les gouvernements du monde entier pour mieux contrôler leurs ressources naturelles :

CHILI

* Le Chili, qui abrite les plus grandes réserves de lithium au monde, a déclaré qu'il transférerait en temps utile le contrôle de ses vastes exploitations de lithium des géants de l'industrie que sont SQM et Albemarle à une société d'État distincte.

Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium, un élément clé des batteries utilisées dans les véhicules électriques.

En juillet dernier, le ministre chilien des finances a présenté un projet de réforme fiscale qui augmente les redevances sur l'extraction du cuivre pour les entreprises qui produisent plus de 50 000 tonnes par an et augmente les impôts sur les hauts revenus, ce qui accroît la participation de l'État aux revenus miniers.

En janvier, une commission du Congrès chilien a approuvé le projet de loi sur les redevances minières, le rapprochant ainsi de l'approbation finale, bien qu'il ait suscité de vives critiques de la part de l'industrie.

MYANMAR

* En avril, la milice Wa, minorité ethnique du Myanmar, a déclaré qu'elle suspendrait tous les travaux dans les mines situées dans les zones qu'elle contrôle à partir du mois d'août, ce qui a provoqué une flambée du prix de l'étain, un matériau utilisé dans l'électronique et les semi-conducteurs.

Le Myanmar a représenté 77 % des importations chinoises de minerai d'étain l'année dernière, selon les données des douanes chinoises. Selon l'Association internationale de l'étain, la région contrôlée par les Wa devrait représenter plus de 70 % de la production d'étain du Myanmar en 2022.

INDONESIE

* L'Indonésie, grande productrice de ressources, resserre les contrôles sur divers matériaux dans le but de développer les opérations locales en aval et d'en extraire une plus grande valeur.

Autrefois l'un des plus grands exportateurs de nickel au monde, l'Indonésie a interdit en juin 2020 les exportations de minerai de ce métal tout en cherchant à développer une chaîne d'approvisionnement complète en nickel, depuis l'extraction jusqu'à la construction de véhicules électriques, en passant par la transformation en métaux et en produits chimiques utilisés dans les batteries.

En octobre dernier, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie étudiait la possibilité d'interdire les exportations d'étain et que les calculs concernant l'impact potentiel de cette mesure avaient commencé, alors que le premier exportateur mondial d'étain avait déjà décidé d'interrompre les expéditions d'un certain nombre d'autres métaux afin de développer une plus grande transformation sur le territoire national.

En décembre, M. Widodo a confirmé l'interdiction des exportations de bauxite à partir de juin 2023, comme prévu, afin d'encourager la transformation nationale d'un matériau utilisé comme principale source de minerai d'aluminium.

D'autres interdictions d'exportation seront également annoncées dans les années à venir afin de développer l'industrie de transformation des ressources à l'intérieur du pays, a-t-il déclaré lors d'un forum économique.

MEXIQUE

* En février, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a signé un décret transférant la responsabilité des réserves de lithium au ministère de l'énergie, après avoir nationalisé les gisements de lithium en avril 2022.

ZIMBABWE

* En décembre 2022, le Zimbabwe a imposé une interdiction sur l'exportation de lithium non traité, dans le but d'arrêter les mineurs artisanaux qui, selon le gouvernement, creusent et emportent le minerai à travers les frontières.