Le Népal montagneux, où un petit avion transportant 19 passagers a pris feu au décollage dans la capitale mercredi, a une triste histoire d'accidents aériens mortels.

Avant l'accident de mercredi, près de 360 personnes avaient été tuées dans le pays dans 19 accidents aériens depuis 2000.

Voici les détails des accidents d'avion et d'hélicoptère survenus au cours du siècle dans ce pays himalayen, où plusieurs compagnies aériennes desservent de petits aéroports situés dans des collines et des montagnes isolées, enveloppées de nuages et coupées de routes.

24 JUILLET 2024

Au moins 18 personnes ont été tuées lorsqu'un avion Bombardier CRJ 200 s'est écrasé et a pris feu alors qu'il décollait de Katmandou, la capitale du Népal.

11 JUILLET 2023

Six personnes ont été tuées dans un accident d'hélicoptère dans le centre du Népal. L'hélicoptère, qui avait décollé du district de Solukhunvhu, où se trouvent le mont Everest et d'autres hauts sommets, avait à son bord cinq ressortissants mexicains et un pilote népalais.

15 JAN 2023

Un avion bimoteur ATR 72 transportant 72 personnes, exploité par la compagnie népalaise Yeti Airlines, s'écrase à Pokhara, tuant tous les occupants.

Il s'agit de la pire catastrophe aérienne survenue dans le pays depuis 1992, lorsque les 167 personnes à bord d'un avion de la Pakistan International Airlines avaient trouvé la mort en s'écrasant sur une colline alors qu'il tentait d'atterrir à Katmandou.

29 MAI 2022

Seize Népalais, quatre Indiens et deux Allemands ont trouvé la mort à bord d'un avion De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter qui s'est écrasé 15 minutes après son décollage de Pokhara, à 125 km (80 miles) à l'ouest de Katmandou.

27 FÉV 2019

Un hélicoptère s'est écrasé par mauvais temps dans l'est du Népal, tuant les sept personnes à bord, dont le ministre du Tourisme.

12 MARS 2018

Cinquante et une des 71 personnes à bord d'un avion de ligne bangladais exploité par US-Bangla Airlines sont mortes lorsqu'il s'est écrasé par temps nuageux alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport de la capitale népalaise, entouré de collines.

26 FÉVRIER 2016

Deux personnes ont trouvé la mort après l'écrasement d'un petit avion dans le district de Kalikot, dans l'ouest du Népal. L'avion était exploité par Kasthamandap Airlines.

FEB 24, 2016

Un petit avion s'est écrasé par mauvais temps, tuant les 23 personnes à bord. Le Twin Otter, exploité par Tara Air, effectuait un vol entre Pokhara et Jomsom, dans l'ouest du Népal.

16 FÉV 2014

Les 18 personnes à bord d'un petit avion qui s'est écrasé par mauvais temps ont été tuées. Le Twin Otter était exploité par la compagnie nationale Nepal Airlines Corp.

28 SEPTEMBRE 2012

Un petit avion Dornier à hélice heurte un oiseau et s'écrase peu après son décollage de Katmandou, tuant 19 personnes, dont sept Britanniques et cinq Chinois.

25 SEPTEMBRE 2011

Un petit avion transportant des touristes étrangers venus admirer le mont Everest s'écrase par mauvais temps près de Katmandou, tuant les 19 personnes à bord.

L'avion Beech était exploité par la compagnie aérienne privée Buddha Air.

16 DÉCEMBRE 2010

Un petit avion s'est écrasé dans les contreforts de l'Himalaya, dans l'est du Népal, tuant les 22 personnes à bord. L'avion Twin Otter était exploité par Tara Air.

24 AOÛT 2010

Quatorze personnes, dont quatre Américains, un Japonais et un Britannique, ont trouvé la mort dans l'écrasement de leur petit avion par mauvais temps au Népal. L'avion était exploité par la compagnie privée Agni Air.

8 OCT 2008

Un petit avion Twin Otter s'est écrasé dans les montagnes reculées du nord-est du Népal, tuant au moins 18 personnes, pour la plupart des étrangers.

4 MARS 2008

Quatre contrôleurs d'armement de l'ONU figurent parmi les 10 personnes tuées dans un accident d'hélicoptère au Népal.

21 JUIN 2006

Un avion de ligne Twin Otter de la compagnie Yeti Airlines s'est écrasé quelques minutes avant l'atterrissage dans l'ouest du pays, tuant les neuf personnes à bord.

25 MAI 2004

Un avion cargo Twin Otter s'est écrasé dans la région du Mont Everest, tuant ses trois membres d'équipage. Il était exploité par Yeti Airlines.

22 AOÛT 2002

Un autre avion Twin Otter, transportant des touristes étrangers, s'est écrasé contre une montagne par mauvais temps au Népal, tuant les 18 personnes à bord. Il était exploité par Shangrila Air.

17 JUILLET 2002

On craint la mort de quatre personnes après qu'un avion bimoteur se soit écrasé contre une montagne dans l'ouest du Népal quelques minutes avant son atterrissage.

27 JUILLET 2000

Un avion de ligne Twin Otter construit au Canada s'est écrasé dans l'ouest du Népal, tuant les 25 personnes à bord. Il était exploité par la compagnie aérienne publique Royal Nepal Airlines.