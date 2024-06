Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud vendredi, avec le soutien des anciens partis rivaux qui ont accepté de rejoindre son Congrès national africain (ANC) dans un nouveau gouvernement d'unité nationale.

L'ANC, qui a été contraint de partager le pouvoir pour la première fois en 30 ans après avoir perdu sa majorité lors du scrutin du mois dernier, doit encore trouver un moyen de répartir les principaux postes ministériels et de surmonter les divergences idéologiques avec ses nouveaux partenaires.

Voici ce qui s'est passé et ce à quoi il faut s'attendre :

QUE S'EST-IL PASSÉ ?

Quelques heures à peine après l'ouverture de la première session du nouveau parlement, vendredi, l'Alliance démocratique (DA), dirigée par les Blancs et favorable aux entreprises, a annoncé qu'elle gouvernerait avec l'ANC "dans un esprit d'unité et de collaboration".

Deux petits partis, le parti de la liberté Inkatha, socialement conservateur, et l'alliance patriotique, de droite, font également partie du pacte.

Le parti marxiste Economic Freedom Fighters (EFF) a déclaré qu'il ne ferait pas partie d'un gouvernement comprenant la DA ou le Freedom Front Plus, deux partis qui bénéficient du soutien de la minorité blanche.

Le parti uMkhonto we Sizwe (MK), dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, ne fait pas non plus partie du gouvernement d'unité.

MK, qui a obtenu une surprenante troisième place lors du scrutin du mois dernier, a déclaré qu'il rejoindrait une alliance de petits partis d'opposition au parlement, appelée "Progressive Caucus", qui comprend l'EFF et le Mouvement démocratique uni de centre-gauche.

Cette alliance constituera l'opposition officielle au gouvernement de coalition.

LE PARLEMENT ÉLIT SON PRÉSIDENT

Vendredi, les législateurs ont prêté serment lors de la première session de l'Assemblée nationale de 400 sièges depuis le vote du 29 mai, puis ont élu Thoko Didiza de l'ANC en tant que président et Annelie Lotriet, membre de la DA, en tant que vice-présidente.

M. Ramaphosa a été élu par les législateurs pour un second mandat. Il était opposé au leader de l'EFF, Julius Malema.

L'ANC n'ayant pas obtenu la majorité, M. Ramaphosa s'est appuyé sur le soutien de ses nouveaux alliés politiques pour conserver la présidence.

En vertu de la législation sud-africaine, les candidats aux postes de président, de président et de vice-président de l'Assemblée nationale sont désignés par les membres du parlement. Si un seul candidat est désigné, il est alors élu.

En cas de candidatures multiples, les législateurs votent à bulletin secret et le candidat qui obtient le soutien de la majorité des membres est déclaré vainqueur.

INVESTITURE DU PRÉSIDENT

M. Ramaphosa prêtera serment lors d'une cérémonie d'investiture le mercredi 19 juin. Il présidera le septième gouvernement depuis la fin de l'apartheid et l'avènement d'une démocratie multiraciale.

SÉLECTION DU CABINET

Les négociations entre les partis du gouvernement d'union détermineront la composition de l'exécutif, qui devrait être profondément remanié.

Les partis politiques négocieront les conditions, y compris les portefeuilles préférés, les postes et les candidats au cabinet, que le président nouvellement élu annoncera dans les jours qui suivront son investiture.

Les ministères clés tels que les finances, l'énergie, les affaires étrangères et les entreprises publiques figurent parmi les portefeuilles les plus convoités.

Avant l'élection, Pravin Gordhan, ministre des entreprises publiques, Nkosazana Dlamini-Zuma, ministre de la présidence, et Ebrahim Patel, ministre du commerce, de l'industrie et de la concurrence, ont tous indiqué qu'ils avaient l'intention de démissionner.

La loi sud-africaine stipule que le président, qui est seul habilité à nommer le cabinet et le vice-président, ne peut choisir plus de deux personnes extérieures à l'Assemblée nationale.

Une fois le cabinet annoncé, M. Ramaphosa, en collaboration avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil national des provinces, fixe la date du discours d'ouverture du Parlement.

Ce discours présente les priorités de la nouvelle administration et marque le début de la nouvelle législature de cinq ans.