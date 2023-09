Sept candidats républicains participeront au deuxième débat présidentiel républicain de 2024 mercredi en Californie. Donald Trump ne participera pas à l'événement et prononcera un discours à Détroit devant des ouvriers de l'automobile.

Voici quelques informations sur l'événement et ce à quoi vous pouvez vous attendre :

QUAND ET OÙ AURA LIEU LE DÉBAT ?

Après le débat du mois dernier dans le Wisconsin, la deuxième confrontation aura lieu à la Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute à Simi Valley, en Californie, à environ 72 km au nord de Los Angeles.

Le Comité national républicain, qui organise les débats, a choisi Fox Business Network pour animer l'événement, aux côtés d'Univision, la chaîne de télévision américaine en langue espagnole, et de Rumble, la plateforme vidéo en ligne populaire auprès des conservateurs. Le débat de deux heures commencera à 21 heures ET (0100 GMT jeudi).

MOINS DE CANDIDATS - ET PLUS DE TRUMP

Les règles de qualification pour le deuxième débat sont plus strictes que pour le premier, qui s'est tenu le mois dernier à Milwaukee et au cours duquel huit candidats se sont présentés. L'ancien gouverneur de l'Arkansas, Asa Hutchinson, n'a pas été retenu en raison de mauvais résultats dans les sondages d'opinion et ne participera donc pas au débat de mercredi.

L'ancien président Donald Trump, qui, selon les sondages, est le grand favori de la course à l'investiture, a déclaré qu'il ne participerait pas aux débats et ne s'est pas présenté au premier.

Comme il l'a fait en août, M. Trump organisera un événement concurrent en même temps que le débat. Il s'adressera aux travailleurs de l'automobile et à d'autres cols bleus à 20 heures ET (0000 GMT). Le syndicat United Auto Workers (UAW) a étendu son action syndicale à plusieurs usines automobiles américaines après avoir échoué à trouver un accord sur de nouveaux contrats, et tant M. Trump que le président Joe Biden cherchent à obtenir le soutien des ouvriers de l'automobile.

Les sept candidats qui seront présents sur scène sont les suivants : Ron DeSantis, gouverneur de Floride, Mike Pence, ancien vice-président, Nikki Haley, ancienne ambassadrice des Nations unies et gouverneure de Caroline du Sud, Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud, Vivek Ramaswamy, investisseur en biotechnologie, Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey, et Doug Burgum, gouverneur du Dakota du Nord.

Avec un participant de moins, chaque candidat aura plus de temps pour s'attaquer mutuellement et présenter ses arguments aux électeurs. Cela leur donnera également l'occasion de briller ou de s'autodétruire.

DESANTIS A DÉSESPÉRÉMENT BESOIN D'UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

M. DeSantis, qui était considéré en janvier comme le candidat le plus susceptible de renverser M. Trump, a connu une année difficile, avec des sondages en baisse et deux changements de personnel. Alors qu'il était clairement le candidat en deuxième position derrière M. Trump, la campagne de M. DeSantis s'est essoufflée à mesure que d'autres candidats ont comblé leur retard sur lui dans les derniers sondages.

Le gouverneur de Floride a réalisé une performance solide, mais pas éclatante, lors du débat du mois dernier, mais il a souvent été éclipsé par M. Ramaswamy. DeSantis cherchera à se démarquer cette fois-ci pour rajeunir sa candidature.

RAMASWAMY SERA FRAPPÉ DE TOUTES PARTS

M. Trump écrasant actuellement ses rivaux d'environ 40 points de pourcentage dans les sondages nationaux, la course à l'investiture républicaine s'est transformée en une lutte pour la deuxième place. Ses rivaux espèrent que les quatre inculpations pénales et les déboires judiciaires de l'ancien président l'écarteront d'une manière ou d'une autre de la course l'année prochaine, donnant ainsi à un candidat alternatif la possibilité d'émerger.

Après la performance pugnace de Ramaswamy lors du débat du mois d'août, il faut s'attendre à de nouvelles attaques contre lui et son manque d'expérience, en particulier de la part de Haley et de Pence, qui ont tous deux fait de bonnes sorties le mois dernier.

Tout comme DeSantis, Scott a également besoin d'une soirée plus énergique après celle, discrète, du mois dernier. La lutte entre Haley-Ramaswamy-Scott-Pence pour dépasser DeSantis et devenir l'alternative claire à Trump sera probablement une dynamique majeure.

DÉFENDRE TRUMP, ATTAQUER BIDEN

Ne vous attendez pas à voir la plupart des candidats - à l'exception de Christie - s'en prendre à Trump pour ses inculpations et le fait qu'il soit désormais le premier ancien président à avoir une photo d'identité. De nombreux électeurs des primaires républicaines croient en l'affirmation de M. Trump selon laquelle les inculpations sont une tentative de l'administration Biden de contrecarrer sa candidature, et l'attaquer sur ce point serait probablement un suicide politique.

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, ayant ouvert une enquête officielle de destitution à l'encontre du président Joe Biden pour des liens présumés avec les pratiques commerciales de son fils Hunter Biden, il faut s'attendre à une avalanche d'accusations contre le président démocrate, un sujet qui plaît à la base républicaine malgré le peu de preuves mises au jour jusqu'à présent.

UN JEU POUR LES ÉLECTEURS HISPANIQUES

La participation d'Univision au débat est révélatrice. Le soutien des républicains aux Latinos, un bloc électoral de plus en plus important dans certains États clés tels que l'Arizona et le Nevada, a augmenté ces dernières années, tandis que le soutien des Hispaniques à M. Biden a diminué. Attendez-vous à ce que les candidats soient interrogés sur l'économie et sur la manière dont ils envisagent d'améliorer les perspectives financières des familles latino-américaines.