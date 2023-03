Les procureurs de New York ont franchi une étape historique jeudi en déposant des accusations criminelles contre Donald Trump, une première pour un ancien président américain.

La décision du procureur de Manhattan d'inculper Trump pour des paiements occultes à la star du porno Stormy Daniels, pendant sa campagne de 2016, n'est qu'une des nombreuses enquêtes auxquelles le républicain est confronté alors qu'il se lance à nouveau dans la course à la Maison-Blanche.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Un procureur de l'État de Géorgie enquête sur les efforts présumés de Donald Trump pour renverser sa défaite électorale de 2020 dans cet État.

L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que M. Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021. M. Trump a demandé à M. Raffensperger de "trouver" suffisamment de voix pour annuler la défaite électorale de M. Trump en Géorgie.

Fani Willis, procureur du comté de Fulton et démocrate, qui décidera en dernier ressort s'il convient d'engager des poursuites contre M. Trump ou toute autre personne, a déclaré à un juge le 24 janvier qu'un grand jury spécial avait achevé son enquête et que des décisions étaient "imminentes".

Selon des experts juridiques, M. Trump pourrait avoir enfreint au moins trois lois électorales de Géorgie : la conspiration en vue de commettre une fraude électorale, la sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale et l'interférence intentionnelle dans l'exercice des fonctions électorales.

M. Trump pourrait faire valoir que ses discussions relevaient de la liberté d'expression protégée par la Constitution.

ATTENTAT AU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Le ministère américain de la justice a ouvert des enquêtes sur les actions de M. Trump lors de l'élection de 2020 et sur sa conservation de documents hautement confidentiels après son départ de la Maison-Blanche en 2021.

Les deux enquêtes sont supervisées par Jack Smith, un procureur spécialisé dans les crimes de guerre et indépendant sur le plan politique. Trump a accusé le FBI, sans preuve, d'avoir lancé ces enquêtes à titre de rétribution politique.

Une commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'assaut meurtrier du Capitole par des partisans de Trump le 6 janvier 2021 a exhorté le ministère de la justice à inculper M. Trump pour corruption d'une procédure officielle, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou aide à l'insurrection.

Seul le ministère de la justice peut décider d'inculper ou non M. Trump, qui a qualifié l'enquête du groupe d'experts dirigé par les démocrates d'imposture politique.

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Le procureur général des États-Unis Merrick Garland a également nommé M. Smith pour enquêter sur la question de savoir si M. Trump a conservé de manière inappropriée des documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, après avoir quitté ses fonctions en 2021, et s'il a ensuite tenté de faire obstruction à une enquête fédérale.

Garland a également nommé l'ancien procureur Robert Hur pour enquêter sur le retrait de dossiers classifiés en possession du président Joe Biden datant de son temps utile en tant que vice-président.

Il est illégal de retirer ou de conserver délibérément des documents classifiés.

Dans le cas de M. Trump, le FBI a saisi 13 000 documents à Mar-a-Lago lors d'une perquisition effectuée le 8 août. Une centaine de documents étaient classifiés ; certains étaient classés "top secret", le niveau de classification le plus élevé.

M. Trump a accusé le ministère de la justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.

PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

En septembre dernier, le procureur général de l'État de New York, Letitia James, a poursuivi M. Trump et sa Trump Organization pour fraude.

Mme James a déclaré que son bureau avait trouvé plus de 200 exemples d'évaluations trompeuses d'actifs entre 2011 et 2021, et que M. Trump avait gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars.

La procureure générale a déclaré que le stratagème visait à aider M. Trump à obtenir des taux d'intérêt plus bas sur les prêts et une meilleure couverture d'assurance.

Elle a également déclaré que son enquête avait permis de découvrir des preuves d'actes criminels, et l'a transmise aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service.

L'action civile vise à interdire définitivement à M. Trump et à trois de ses enfants adultes de diriger des sociétés dans l'État de New York et à récupérer au moins 250 millions de dollars obtenus de manière frauduleuse.

M. Trump, un républicain, a qualifié les poursuites de M. James de chasse aux sorcières, et les défendeurs ont déclaré que les plaintes n'étaient pas fondées. M. James est un démocrate.

Un juge new-yorkais a ordonné qu'un contrôleur indépendant supervise la Trump Organization avant le procès prévu en octobre 2023.

PROCÈS EN DIFFAMATION

E. Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle, a intenté deux procès accusant M. Trump de l'avoir diffamée en niant qu'il l'avait violée dans la cabine d'essayage du grand magasin Bergdorf Goodman de New York à la fin de 1995 ou au début de 1996.

Mme Carroll a d'abord poursuivi M. Trump après qu'il a déclaré à un journaliste à la Maison Blanche en 2019 qu'il ne la connaissait pas, qu'"elle n'est pas mon genre" et qu'elle avait menti pour stimuler les ventes de ses mémoires.

La seconde action en justice fait suite à un message publié sur les réseaux sociaux en octobre 2022, dans lequel M. Trump qualifiait la plainte pour viol de "canular", de "mensonge", d'"escroquerie" et d'"arnaque totale".

Ce procès comprend une plainte pour coups et blessures en vertu de la loi new-yorkaise sur les survivants adultes, qui donne aux adultes un délai d'un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés, même si les délais de prescription ont expiré.

M. Trump et Mme Carroll attendent la décision d'une cour d'appel de Washington, D.C., pour savoir si, en vertu de la législation locale, M. Trump devrait être immunisé contre la première action en justice intentée par Mme Carroll.

La seconde action en justice pourrait être jugée le 25 avril, après qu'un juge américain a qualifié en janvier d'"absurde" la tentative de Trump de la rejeter.