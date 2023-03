Le voyage du président sud-coréen Yoon Suk Yeol au Japon, jeudi, vise à surmonter des décennies de différends et de méfiance entre les deux pays.

Certaines questions, comme l'échange de renseignements et la coopération économique, seront à l'ordre du jour. D'autres sources de tension de longue date ne seront probablement pas abordées dans l'immédiat.

- Les relations entre les deux alliés nord-asiatiques des États-Unis ont été tendues en raison de différends remontant à l'occupation de la Corée par le Japon entre 1910 et 1945. Les Coréens accusent le Japon d'avoir forcé les femmes à travailler dans des bordels en temps de guerre pour l'armée japonaise et d'avoir eu recours au travail forcé, entre autres abus.

- Au fil des ans, des mesures ont été prises pour tenter de résoudre ces problèmes. Le Japon affirme que les compensations pour le travail forcé ont été réglées dans le cadre d'un traité de 1965 normalisant les relations diplomatiques et fournissant une assistance économique à la Corée du Sud.

- En 2015, la Corée du Sud et le Japon sont parvenus à un accord en vertu duquel Tokyo a présenté des excuses officielles aux femmes qui affirment avoir été réduites en esclavage dans des maisons closes pendant la guerre et a versé 1 milliard de yens (9,23 millions de dollars) à un fonds destiné à aider les victimes. Mais le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in, a dissous le fonds en 2018, annulant de fait l'accord qui, selon lui, ne prenait pas suffisamment en compte les préoccupations des victimes.

- En 2018, la Cour suprême de Corée du Sud a ordonné aux sociétés japonaises Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp (5401.T) et Mitsubishi Heavy Industries (7011.T) d'indemniser certains travailleurs forcés pendant la guerre. Tokyo a mis en garde contre de graves répercussions si les ordres étaient appliqués.

- Les relations se sont détériorées en 2019 lorsque le Japon a restreint les exportations de matériel de haute technologie vers la Corée du Sud. En temps utile, Séoul a menacé de se retirer d'un accord de partage de renseignements avec Tokyo, mais a fait marche arrière à la dernière minute sous la pression des États-Unis, qui ont fait pression pour que ses deux alliés renouent les liens.

- La semaine dernière, l'administration de M. Yoon a proposé de créer une fondation publique pour indemniser les plaignants dans les affaires Nippon Steel et Mitsubishi Heavy Industries. Tokyo et Washington ont salué cette annonce, mais les victimes survivantes ont rejeté le projet. La Corée du Sud et le Japon ont également annoncé qu'ils négocieraient la levée des restrictions à l'exportation.

- Au fil des ans, certains Sud-Coréens ont boycotté les produits japonais et annulé leurs vacances dans le pays. Séoul se plaint régulièrement de la manière dont l'histoire est relatée dans certains manuels scolaires japonais, et il y a eu des échauffourées au sujet du drapeau du "soleil levant", considéré comme un symbole du Japon impérial. Tokyo a accusé les dirigeants sud-coréens d'exacerber les tensions pour marquer des points politiques.

- Les deux pays ont également un différend territorial concernant un groupe d'îlots volcaniques balayés par le vent, connus sous le nom de Dokdo en Corée et de Takeshima au Japon. Ces îlots sont contrôlés par Séoul, qui dispose d'un petit contingent de garde-côtes, mais sont également revendiqués par Tokyo.

- Les États-Unis ont insisté auprès des deux pays pour qu'ils résolvent ces différends afin de mieux contrer les menaces croissantes de la Chine et de la Corée du Nord, entre autres défis régionaux. Sous la présidence de M. Yoon, la Corée du Sud a repris les exercices militaires trilatéraux et a accepté de partager davantage de renseignements sur des sujets tels que le suivi des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord.