Le Wegovy de Novo Nordisk a obtenu l'autorisation de mise sur le marché américain en juin 2021, avec une étiquette indiquant qu'il peut être utilisé pour le contrôle chronique du poids chez les patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 27 ou plus et souffrant d'au moins une affection liée au poids, ou chez tout patient ayant un IMC de 30 ou plus.

Plusieurs groupes médicaux internationaux de premier plan ont depuis lors mis à jour leurs recommandations sur le traitement de l'obésité, tandis que d'autres prévoient de nouvelles orientations. Voici quelques-unes des nouvelles lignes directrices :

* Obésité Canada : a mis à jour son document sur les normes de soins en octobre 2022 pour inclure l'utilisation du semaglutide, le nom chimique de Wegovy, et d'un médicament connexe contre le diabète. Ces lignes directrices indiquent que les médecins doivent adapter les traitements aux individus en utilisant la nutrition, l'activité physique, les interventions psychologiques, les médicaments et la chirurgie, et que l'IMC n'est pas un outil précis pour identifier les affections liées à l'obésité. Elles précisent également que les médicaments peuvent être utilisés pour maintenir une perte de poids obtenue grâce à des changements de comportement.

* En novembre 2022, l'American Gastroenterological Association (AGA) a donné la priorité au semaglutide par rapport aux médicaments plus anciens dans ses nouvelles recommandations, mais a suggéré que les médicaments soient utilisés en complément d'un régime alimentaire et d'exercices physiques chez les patients qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux seules interventions sur le mode de vie. Elle a également indiqué que les patients devraient prendre ces médicaments à vie.

* L'Académie américaine de pédiatrie (AAP) a publié en janvier des lignes directrices recommandant l'utilisation de médicaments chez les enfants âgés de 12 ans ou plus, en plus des changements de mode de vie et de comportement pour le traitement de l'obésité, suscitant des critiques sur le manque de données à long terme sur l'effet des médicaments de perte de poids sur les enfants et les adolescents.

* L'organisme national de gouvernance des soins de santé du Royaume-Uni, le NICE, a publié au début du mois des directives indiquant que le Wegovy devrait être réservé aux patients présentant au moins un risque de santé lié au poids et un IMC de 35 ou plus, ou, exceptionnellement, un IMC compris entre 30 et 35 et une orientation vers des soins spécialisés dans la gestion du poids. Elle a également précisé que Wegovy ne pouvait être utilisé comme traitement que pendant deux ans, soit la durée pendant laquelle il a été testé dans le cadre des essais cliniques pivots.