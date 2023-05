Le gouvernement fédéral américain se rapproche de sa "date x", c'est-à-dire du moment où il ne sera plus en mesure de payer ses factures et où il risquera un défaut de paiement qui ébranlerait l'économie mondiale.

Les républicains de la Chambre des représentants ont adopté une loi qui associerait un relèvement du plafond de la dette de 1 500 milliards de dollars à une réduction des dépenses de 4 800 milliards de dollars.

Le président démocrate Joe Biden a insisté pour que le Congrès adopte un relèvement "propre" du plafond de la dette, sans imposer d'autres conditions.

Selon le Congressional Research Service, les parlementaires ont procédé à ce relèvement à 29 reprises depuis 1978.

Mais au cours de cette période, le Congrès a associé 32 fois le relèvement du plafond de la dette à d'autres mesures législatives.

CRÉATION DU PLAFOND DE LA DETTE

Le Congrès a toujours imposé des restrictions à la dette fédérale dans le cadre de son autorité constitutionnelle en matière de fiscalité et de dépenses.

Avant la Première Guerre mondiale, le Congrès s'occupait souvent directement de la vente de la dette, mais cette solution est devenue impraticable à mesure que les emprunts fédéraux augmentaient dans les années qui ont suivi.

En 1939, le Congrès a décidé d'imposer une limite globale de 45 milliards de dollars à l'activité d'emprunt de l'État.

Les dépenses ayant souvent dépassé les recettes fiscales, le Congrès a dû relever cette limite à 102 reprises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les fortes augmentations de dépenses - telles que les 6 000 milliards de dollars d'allègements COVID-19 approuvés par le Congrès en 2020 et 2021 sous la présidence de M. Biden et de son prédécesseur républicain, Donald Trump - ont entraîné une augmentation de la dette et des relèvements plus fréquents du plafond d'endettement.

La plupart des autres pays développés n'imposent pas de telles limites aux emprunts publics.

LES CONDITIONS S'APPLIQUENT

Le Congrès a souvent imposé des conditions à ces relèvements du plafond de la dette ou les a associés à d'autres mesures fiscales et budgétaires.

Le Congrès a retardé un relèvement du plafond de la dette en 1957 pour inciter le Pentagone à fonctionner de manière plus efficace, et a lié les augmentations à l'élargissement des prestations de sécurité sociale au début des années 1970. À cette époque, les parlementaires ont également tenté, en vain, d'utiliser la dette comme levier pour empêcher les États-Unis de bombarder le Cambodge.

Le Congrès a souvent associé le relèvement du plafond de la dette à d'autres mesures budgétaires et de dépenses, une pratique qui permet aux parlementaires de négocier sur plusieurs questions budgétaires à la fois et qui les protège quelque peu de la douleur politique liée à l'approbation d'une augmentation de la dette.

En 2018 et 2019, par exemple, le Congrès a associé un relèvement du plafond de la dette à des programmes de dépenses bipartisans plus vastes. Le plan de relance de 2009, destiné à lutter contre la récession, comprenait également un relèvement du plafond de la dette.

La Chambre des représentants a relevé automatiquement le plafond de la dette à dix reprises entre 1980 et 2010 lorsqu'elle a adopté son plan budgétaire annuel, en vertu d'une règle nommée d'après le chef de file des démocrates Dick Gephardt.

Ce processus ne se déroule pas toujours sans heurts.

En 1995 et 1996, les républicains ont tenté en vain d'associer un relèvement du plafond de la dette à des réductions de dépenses, ce qui a entraîné deux fermetures partielles du gouvernement. Une épreuve de force similaire en 2011 a conduit les États-Unis au bord du défaut de paiement et a entraîné la toute première dégradation de la note de crédit de premier ordre des États-Unis.

SUSPENDRE

Entre 2013 et 2019, le Congrès a voté à sept reprises la suspension du plafond de la dette pendant un temps utile, plutôt que son relèvement. Cela a permis aux parlementaires d'éviter d'approuver un montant spécifique de dette supplémentaire et leur a donné une certaine certitude en leur permettant de savoir quand ils devraient à nouveau s'attaquer au problème.

RESTRICTIONS DES DÉPENSES EN 2011

L'épreuve de force de 2011 s'est achevée par la loi sur le contrôle budgétaire, qui a imposé des plafonds de dépenses pour les dix années suivantes. Le Congrès a abandonné ces restrictions dans les années qui ont suivi.

Cet accord a également inversé le calcul habituel en permettant au président de relever le plafond de la dette à moins qu'une majorité du Congrès ne vote contre, ce qu'il n'a pas fait, comme par hasard.