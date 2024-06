Le gouvernement égyptien a augmenté le prix du pain subventionné, le plus consommé, pour la première fois depuis des décennies. Voici quelques informations sur la consommation de pain et les importations de blé en Égypte.

VENTES DE PAIN

Le pain est un aliment de base du régime alimentaire national en Égypte, qui compte 106 millions d'habitants, dont environ 60 % vivent en dessous ou à proximité du seuil de pauvreté. Nombreux sont ceux qui dépendent du pain pour se nourrir.

Le pain subventionné est fourni dans le cadre d'un programme vieux de plusieurs décennies qui combine des subventions alimentaires et des allocations de pain. Les détenteurs d'une carte de subvention reçoivent une allocation de cinq pains plats et ronds "baladi" par jour et par membre de la famille. Le prix est passé de 0,05 livre égyptienne (0,0011 $) à 0,20 livre par pain le 1er juin.

Les détenteurs de cartes de subvention reçoivent également 50 livres par membre de la famille et par mois pour acheter d'autres produits alimentaires à des prix subventionnés, notamment des huiles végétales, du sucre et de la farine.

Les personnes qui ne possèdent pas de carte de subvention achètent du pain vendu dans le commerce, non subventionné, dans des boulangeries privées. Le prix a augmenté au cours des deux dernières années.

IMPORTATIONS DE BLÉ

Le gouvernement égyptien produit environ 100 milliards de pains par an dans le cadre du programme de subvention, soit environ 250 millions par jour, selon le ministère de l'approvisionnement.

Cela nécessite environ 8,5 millions de tonnes de blé par an. Le gouvernement importe entre 5 et 5,5 millions de tonnes métriques par an par le biais d'appels d'offres concurrentiels lancés par l'acheteur public, la General Authority for Supply Commodities (GASC).

Le secteur privé importe 5 millions de tonnes par an.

Le gouvernement achète également environ 3,5 millions de tonnes de blé aux agriculteurs locaux pendant la récolte égyptienne.

Le ministre de l'approvisionnement, Ali Moselhy, a déclaré que la GASC importerait les mêmes quantités de blé après l'augmentation du prix du pain subventionné.

Les négociants de la GASC ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les importations de blé soient affectées, à moins que le gouvernement ne passe à des subventions en espèces conditionnelles pour le pain. Utilisées avec d'autres produits subventionnés, ces subventions sont des paiements en espèces destinés à l'achat de produits spécifiques.

Dans ce cas, l'Égypte pourrait continuer à importer les mêmes quantités, mais en s'appuyant davantage sur le secteur privé que sur la GASC.

QUEL EST LE COÛT ?

En raison de la hausse des prix mondiaux du blé et des dévaluations successives de la monnaie, la facture des subventions alimentaires de l'Égypte a augmenté avec le temps.

Le ministère des finances a déclaré en mars qu'il allouerait environ 125 milliards de livres pour les subventions au pain dans son budget d'État 2024/25, après 91 milliards de livres l'année dernière, selon le ministre de l'approvisionnement.

Le nouveau prix d'une miche subventionnée représente 16 % du coût de fabrication du pain.

RÉFORME DES SUBVENTIONS

En 1977, le président Anwar Al Sadat a tenté d'augmenter le prix du pain et d'autres produits subventionnés. Des émeutes ont éclaté peu après et il a fait marche arrière. Le successeur de Sadate, Hosni Moubarak, a augmenté le prix du pain à 0,05 piastre en 1988.

Le prix n'a pas changé depuis, bien que les fonctionnaires aient parfois modifié le régime de subventions alimentaires, en essayant de restreindre l'éligibilité au fur et à mesure que la population augmentait, d'augmenter les prix de certains produits subventionnés et de réduire le poids de la miche subventionnée.

(1 $ = 47,1200 livres égyptiennes)