L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été acquitté lundi des accusations de fuite de secrets d'État après l'annulation de sa condamnation, mais il restera en prison pour d'autres affaires.

Il s'agit de l'une des quatre affaires dans lesquelles l'ancienne star du cricket, âgée de 71 ans et incarcérée depuis le mois d'août de l'année dernière, a été condamnée à l'approche des élections nationales de février. Dans deux de ces cas, les peines ont été suspendues pendant qu'il fait appel.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur les condamnations et quelques affaires importantes :

AFFAIRE DES SECRETS D'ÉTAT

Khan a été condamné à 10 ans de prison pour avoir rendu public un câble classifié envoyé à Islamabad par l'ambassadeur du Pakistan à Washington en 2022, dans ce qui est communément appelé l'affaire du chiffre.

Lundi, la Haute Cour d'Islamabad a fait droit à son recours en annulation de la peine et l'a acquitté.

M. Khan a déclaré que ce câble était la preuve d'un complot de l'armée pakistanaise et du gouvernement américain visant à renverser son gouvernement en 2022, après qu'il se fut rendu à Moscou juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Washington et l'armée pakistanaise nient cette accusation.

AFFAIRE DE MARIAGE ILLÉGAL

M. Khan et son épouse, Bushra Khan, également connue sous le nom de Bushra Bibi, purgent une peine de sept ans d'emprisonnement après qu'un tribunal de première instance a jugé que leur mariage de 2018 était contraire à la loi.

Un appel contre cette affaire est examiné par un tribunal de session, qui l'a renvoyé devant la Haute Cour d'Islamabad après que l'ancien mari de Bushra Bibi a soulevé des objections quant à la partialité du juge chargé d'examiner l'affaire.

La Haute Cour a confié l'affaire à un nouveau tribunal, qui entamera une nouvelle procédure d'appel.

Ils ont été accusés de ne pas avoir respecté la période d'attente prescrite par l'islam, appelée "Iddat", après que Mme Bibi a divorcé de son précédent mari. Ils ont signé leur contrat de mariage, ou "Nikkah", en janvier 2018 lors d'une cérémonie secrète.

CADEAUX DE L'ÉTAT CAS

M. Khan a été condamné à des peines d'emprisonnement - l'une de 14 ans et l'autre de trois ans - dans deux affaires relatives à l'acquisition et à la vente illégales de cadeaux d'État. Les deux peines ont été suspendues par les hautes cours pendant que ses appels sont entendus.

Également connue sous le nom d'affaire Toshakhana ou Trésor public, Khan et sa femme sont accusés d'avoir vendu des cadeaux d'une valeur de plus de 140 millions de roupies (501 000 dollars) en possession de l'État, qu'il a reçus pendant son mandat de premier ministre de 2018 à 2022.

Les cadeaux comprenaient des bijoux en diamant et sept montres, dont six Rolex - la plus chère étant évaluée à 85 millions de roupies (304 000 $).

COMPLICITÉ DE VIOLENCE

M. Khan doit également être jugé sur la base de charges antiterroristes en rapport avec les violences contre l'armée et d'autres installations publiques qui ont éclaté à la suite de sa brève arrestation en mai de l'année dernière.

Un certain nombre de partisans de Khan ont été condamnés par des tribunaux militaires, mais le procès contre Khan est en cours.