Le 23 août, le Zimbabwe organisera des élections présidentielles et parlementaires.

Une douzaine de candidats sont en lice pour devenir le prochain président du pays, mais la principale compétition oppose le président sortant Emmerson Mnangagwa, qui brigue un second mandat et dirige le parti au pouvoir, la ZANU-PF, et Nelson Chamisa, de la nouvelle Coalition des citoyens pour le changement (CCC).

Voici quelques informations sur les deux principaux candidats.

EMMERSON MNANGAGWA

Âgé de 80 ans, Mnangagwa est arrivé au pouvoir après le coup d'État militaire de 2017 qui a renversé le dirigeant de longue date Robert Mugabe.

Jusqu'à leur rupture dans les mois précédant le coup d'État, Mnangagwa était l'un des lieutenants les plus proches de Mugabe et a occupé divers postes gouvernementaux de premier plan, notamment en tant que vice-président et ministre de la sécurité de l'État.

Surnommé "le crocodile", un animal célèbre dans la tradition zimbabwéenne pour sa furtivité et son caractère impitoyable, Mnangagwa a été accusé par ses opposants d'avoir été l'homme de main politique de Mugabe, alors que le défunt dirigeant réprimait la dissidence. Mnangagwa nie ces accusations.

Mnangagwa, formé à la guérilla communiste en Chine dans les années 1960, était chargé de la sécurité intérieure au milieu des années 1980 lorsque Mugabe a déployé une brigade formée par la Corée du Nord contre les rebelles fidèles à son rival Joshua Nkomo.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que 20 000 civils, principalement de la tribu des Ndebele, ont été tués dans ce qui est désormais connu comme les massacres de Gukurahundi.

Mnangagwa nie toute responsabilité, mais en tant que président, il a engagé les chefs traditionnels des communautés touchées par les massacres à discuter de questions telles que l'indemnisation, la réconciliation et la guérison.

Mnangagwa se présente comme un homme d'affaires et, quelques mois après son arrivée au pouvoir, il a supprimé une loi sur la propriété des entreprises locales défendue par Mugabe. Cette loi, qui exigeait que les entreprises étrangères, y compris les mines, vendent des participations majoritaires à des locaux, a déstabilisé les investisseurs qui ont freiné leurs investissements.

Toutefois, les critiques affirment que le redressement économique promis par Mnangagwa il y a cinq ans n'a toujours pas eu lieu.

M. Mnangagwa a déclaré que son gouvernement avait créé des opportunités pour les locaux dans l'économie grâce à des politiques soutenant leur participation dans des secteurs tels que l'exploitation minière et l'agriculture.

NELSON CHAMISA

Chamisa est passé du statut de leader étudiant ayant mené des manifestations antigouvernementales contre les frais d'inscription à l'université à celui de politicien national en 1999, lorsque Morgan Tsvangirai, aujourd'hui décédé, a pris la tête de la formation du Mouvement pour le changement démocratique (MDC) afin de lancer le défi le plus sérieux à la mainmise de la ZANU-PF sur le pouvoir.

Avocat et pasteur de formation, M. Chamisa, âgé de 45 ans, est devenu le plus jeune candidat à la présidence du Zimbabwe en 2018, lorsqu'il a perdu de peu face à M. Mnangagwa.

Chamisa est crédité d'avoir relancé l'opposition au Zimbabwe après une scission majeure dans le camp en 2018 à la suite du décès de Tsvangirai qui l'avait affaiblie.

Après avoir perdu une bataille juridique meurtrière face à une faction rivale du MDC, Chamisa a changé le nom de son camp en Coalition des citoyens pour le changement (CCC). La CCC s'est immédiatement imposée comme le principal adversaire de la ZANU-PF après avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections législatives partielles organisées en mars 2022.

Chamisa a été ministre du gouvernement, responsable des technologies de l'information et de la communication entre 2009 et 2013, après que Mugabe a accepté de partager le pouvoir avec l'opposition à la suite d'une élection contestée en 2008.

Il s'est engagé à développer l'économie zimbabwéenne, à lutter contre la corruption et à mettre fin à l'isolement du pays. Un gouvernement CCC imposerait une discipline budgétaire, rétablirait le respect des droits de l'homme et des droits de propriété et attirerait les investissements, selon M. Chamisa.

Ses détracteurs affirment que M. Chamisa a un penchant pour les promesses électorales farfelues, notamment les grands projets d'infrastructure, mais qu'il ne donne pas beaucoup de détails sur la manière dont il les financerait.

Bien qu'il représente une menace pour le ZANU-PF, sa campagne s'est heurtée à des obstacles, la police empêchant régulièrement les rassemblements de l'opposition.