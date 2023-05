L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté mardi pour corruption. Selon des fonctionnaires, l'ancien premier ministre et son épouse auraient reçu des terres en guise de pots-de-vin par l'intermédiaire d'un organisme de bienfaisance.

M. Khan et ses collaborateurs ont nié tout acte répréhensible.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur le trust et l'acquisition des terres.

QU'EST-CE QUE L'AL-QADIR TRUST ?

Al-Qadir Trust est une organisation sociale non gouvernementale créée par Bushra Watto, la troisième épouse de Khan, et Khan en 2018, alors qu'il était encore en fonction.

Lorsqu'il était premier ministre, Khan a fait la promotion de cette organisation lors d'événements officiels.

Le couple est l'unique administrateur du trust, selon le ministre du droit Azam Nazeer Tarar.

QUE FAIT LE TRUST ?

Le trust gère une université située à l'extérieur d'Islamabad et consacrée à la spiritualité et aux enseignements islamiques, un projet inspiré par l'ancienne première dame, qui est également connue sous le nom de Bushra Bibi et qui a la réputation d'être une guérisseuse spirituelle.

M. Khan l'a décrite publiquement comme son chef spirituel et a déclaré qu'elle l'avait aidé à s'engager sur la voie de la spiritualité.

QU'EN EST-IL DE L'AFFAIRE DE CORRUPTION ?

Le ministre de l'intérieur, Rana Sanaullah, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue mardi que le trust était une façade permettant à Khan de recevoir un terrain de grande valeur en guise de pot-de-vin de la part d'un promoteur immobilier, Malik Riaz Hussain, qui est l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus puissants du Pakistan.

Le trust possède près de 60 acres de terrain d'une valeur de sept milliards de roupies pakistanaises (24,7 millions de dollars) et un autre grand terrain à Islamabad, près de la maison de Khan, située au sommet d'une colline, a déclaré le ministre.

La parcelle de 60 acres est le site officiel de l'université, mais très peu de choses y ont été construites.

COMMENT LE POT-DE-VIN AURAIT-IL FONCTIONNÉ ?

Le gouvernement a déclaré que le système provenait de 190 millions de livres rapatriées au Pakistan en 2019 par la Grande-Bretagne après que Hussain ait confisqué l'argent liquide et les actifs pour régler une enquête britannique visant à déterminer s'il s'agissait de produits du crime.

Au lieu de verser cet argent au Trésor pakistanais, le gouvernement de M. Khan l'a utilisé pour payer les amendes imposées par un tribunal à M. Hussain pour l'acquisition illégale de terrains publics à un prix inférieur à leur valeur marchande à des fins de développement à Karachi.

Le ministre de l'intérieur a affirmé que Hussain avait donné le terrain à Khan par l'intermédiaire de l'Al-Qadir Trust en échange de cette faveur.

COMMENT M. KHAN A-T-IL RÉAGI À CES ALLÉGATIONS ?

Les collaborateurs de Khan ont précédemment déclaré que le terrain avait été donné au trust à des fins caritatives.

Mardi, le conseiller Fawad Chaudhry a déclaré que les accusations étaient inventées de toutes pièces. Le promoteur immobilier a également nié tout acte répréhensible.

(1 $ = 283,4000 roupies pakistanaises)