Le gouvernement britannique est sous pression pour réformer l'aide qu'il apporte pour les frais de garde d'enfants, qui sont parmi les plus élevés au monde, afin d'aider davantage de parents à retrouver un emploi.

Il existe toute une série d'aides existantes. Vous trouverez ci-dessous quelques options supplémentaires qui ont été suggérées, ainsi que les coûts éventuels qu'elles impliquent.

AUGMENTER LE FINANCEMENT DES HEURES DE GARDE GRATUITES POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE GARDE D'ENFANTS

Les prestataires privés de services de garde d'enfants ont du mal à joindre les deux bouts, en partie à cause du manque de fonds mis à disposition par le gouvernement pour couvrir le coût des 15 heures gratuites par semaine pour tous les enfants de 3 et 4 ans en Angleterre, et pour certains enfants de 2 ans.

Le groupe de pression des entreprises, la Confédération de l'industrie britannique (CBI), fait partie de ceux qui ont demandé au gouvernement d'augmenter le financement du système existant afin qu'il reflète le coût réel de la prestation du service.

Selon le groupe de réflexion Institute for Public Policy Research (IPPR), il faudrait 2,4 milliards de livres (2,9 milliards de dollars) supplémentaires par an pour augmenter le financement afin qu'il corresponde au niveau fourni aux crèches gérées par les autorités locales.

ABAISSER L'ÂGE DES HEURES GRATUITES

Abaisser l'âge auquel les heures de garde d'enfants gratuites sont financées par le gouvernement, afin de combler le fossé entre la fin du congé parental après la naissance d'un enfant et l'âge de 3 ans, auquel la plupart des aides commencent à être accordées.

L'IPPR estime que l'universalisation des 15 heures gratuites actuellement proposées à certains enfants de 2 ans coûterait 0,9 milliard de livres par an, tandis que l'extension de cette mesure aux enfants de moins de 2 ans coûterait également 0,9 milliard de livres pour 15 heures par semaine.

L'IPPR estime que proposer 30 heures par semaine à tous les enfants de 3 et 4 ans au taux de financement amélioré des crèches coûterait 1,1 milliard de livres par an.

EXTENSION DE LA DISPONIBILITÉ DES HEURES GRATUITES

Les heures gratuites ne sont actuellement disponibles que 38 semaines par an, ce qui correspond aux périodes scolaires, alors que la plupart des structures privées de garde d'enfants sont ouvertes 51 semaines par an.

Selon l'IPPR, l'extension des heures gratuites pour les enfants de 3 et 4 ans à 48 semaines coûterait environ 1,3 milliard de livres par an.

ÉTENDRE LES SERVICES D'ACCUEIL À L'ÉCOLE

La journée d'école pour les enfants âgés de 4 ans et plus dure généralement 6,5 heures par jour, de 8 h 45 à 15 h 15 environ, et certaines écoles proposent des activités avant et après ces heures pendant le temps utile. Le financement de ces services d'accompagnement pourrait être élargi.

L'IPPR estime qu'un programme complet couvrant les heures de 8 heures à 18 heures, mis en œuvre dans toutes les écoles primaires d'Angleterre, coûterait environ 7,6 milliards de livres par an, bien que le coût marginal soit inférieur, étant donné que de nombreuses écoles disposent déjà de ce type de services.

FOURNIR UN SOUTIEN INITIAL AUX PERSONNES AYANT LES REVENUS LES PLUS FAIBLES

Les bénéficiaires du crédit universel de sécurité sociale ont droit à une aide pour les frais de garde d'enfants qui est versée à terme échu.

La CBI fait partie de ceux qui ont demandé au gouvernement de modifier le système pour que l'argent soit versé d'emblée, afin d'éliminer le problème des coûts prohibitifs de garde d'enfants qui empêchent les parents d'accepter plus d'heures de travail, ou de travailler tout court.

RÉDUIRE LES RATIOS DE GARDE D'ENFANTS

Sous la direction de Liz Truss, prédécesseur du Premier ministre Rishi Sunak, le gouvernement a organisé une consultation sur la réduction du ratio enfants/personnel pour les enfants de 2 ans de 1:4 à 1:5, un changement qui, selon lui, pourrait réduire le coût de la garde d'enfants de 40 livres par semaine pour une famille payant 265 livres.

Cette idée est impopulaire auprès des parents et des prestataires de services, qui estiment qu'elle entraînerait une baisse de la qualité des services de garde et d'éducation des jeunes enfants. Le gouvernement n'a pas encore publié de réponse à la consultation et les médias ont rapporté que Sunak avait abandonné son projet.

(1 dollar = 0,8344 livre)