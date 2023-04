La prolongation d'un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales et d'engrais ukrainiens vers la mer Noire au-delà du 18 mai est en suspens après que la Russie a publié une liste de demandes liées à un accord connexe sur ses propres exportations de ce type.

Voici les détails des accords négociés par les Nations unies et la Turquie et signés à Istanbul en juillet de l'année dernière, ainsi que les exigences de la Russie et les efforts déployés par les Nations unies pour apaiser Moscou.

ACCORD D'EXPORTATION DE CÉRÉALES DE LA MER NOIRE EN UKRAINE

L'accord négocié par les Nations unies et la Turquie a jusqu'à présent permis à l'Ukraine d'exporter en toute sécurité plus de 27 millions de tonnes de céréales à partir de plusieurs de ses ports de la mer Noire. En vertu de cet accord, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies ont signé un accord de coopération :

- La Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies ont mis en place un centre de coordination conjoint à Istanbul, composé de fonctionnaires de chaque partie.

- L'Ukraine peut exporter en toute sécurité des céréales et des denrées alimentaires connexes ainsi que des engrais, y compris de l'ammoniac, à partir des ports d'Odessa, de Tchernomorsk et de Yuzhny.

- toutes les activités menées dans les eaux territoriales ukrainiennes sont placées sous l'autorité et la responsabilité de l'Ukraine.

- Les parties ont convenu de ne pas lancer d'attaques contre les navires marchands, les autres navires civils et les installations portuaires couverts par l'accord.

- Afin de prévenir les provocations et les incidents, les mouvements des navires transitant par le corridor humanitaire maritime sont surveillés à distance. Aucun navire, aéronef ou drone militaire ne peut s'approcher à moins de 10 milles nautiques du corridor sans l'autorisation du CCM.

- Tous les navires marchands sont soumis à une inspection à l'entrée et à la sortie de l'Ukraine par une équipe du JCC dans les ports turcs.

- Il a été convenu que l'accord resterait en vigueur pendant 120 jours et serait automatiquement prorogé pour la même période, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre son intention de mettre fin à l'initiative ou de la modifier.

- L'accord a été prolongé en novembre pour 120 jours, puis en mars pour au moins 60 jours.

ACCORD VISANT À PROMOUVOIR LES EXPORTATIONS RUSSES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET D'ENGRAIS

Afin de persuader la Russie d'autoriser l'Ukraine à reprendre ses exportations de céréales de la mer Noire l'année dernière, un accord triennal distinct a également été conclu en juillet de l'année dernière, dans lequel les Nations unies ont accepté d'aider la Russie à exporter des denrées alimentaires et des engrais.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les Nations unies ont accepté d'aider la Russie à exporter des denrées alimentaires et des engrais :

- La Russie a accepté de poursuivre ses livraisons commerciales de denrées alimentaires et d'engrais et d'informer les Nations unies de tout obstacle à ces exportations, notamment en ce qui concerne les matières premières des engrais telles que l'ammoniac. La Russie a accepté de faciliter l'exportation sans entrave de denrées alimentaires, d'huile de tournesol et d'engrais à partir des ports de la mer Noire contrôlés par l'Ukraine.

- Les Nations unies ont accepté de poursuivre leurs efforts pour faciliter un accès mondial transparent et sans entrave aux denrées alimentaires et aux engrais russes, y compris aux matières premières pour engrais telles que l'ammoniac. Il s'agit notamment de lever les obstacles en matière de financement, d'assurance ou de logistique et de veiller à ce que ces exportations soient effectivement exemptées de toute mesure unilatérale.

- La Russie et les Nations unies s'informeront mutuellement par écrit, trois mois à l'avance, de leur intention de mettre fin à l'accord.

LES EXIGENCES DE LA RUSSIE

Dans une lettre adressée aux représentants de l'ONU le 16 mars, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que Moscou n'envisagerait de prolonger l'accord d'exportation de céréales de la mer Noire au-delà du 18 mai que si les "problèmes systémiques" suivants étaient résolus :

- le retour de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) dans le système de paiement SWIFT.

- reprise des livraisons de machines agricoles et de pièces détachées à la Russie.

- la levée des restrictions en matière d'assurance et d'accès aux ports pour les navires et les cargaisons russes

- la reprise d'un pipeline d'ammoniac entre Togliatti (Russie) et Odessa (Ukraine).

- le déblocage des comptes et des activités financières des entreprises russes de production d'engrais.

EFFORTS DE L'ONU

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré la semaine dernière que les fonctionnaires de l'ONU "essayaient de faire avancer le processus avec acharnement", mais a fait remarquer qu'Antonio Guterres n'avait que peu de pouvoir.

"Le secrétaire général n'a aucune autorité sur SWIFT. Il n'a aucune autorité sur les États membres qui imposent des sanctions unilatérales. Il n'a aucune autorité sur les compagnies d'assurance, les compagnies maritimes. Il ne peut pas leur dire ce qu'elles doivent faire", a-t-il déclaré.

"Nous essayons de rassembler tout un groupe de personnes", a ajouté M. Dujarric.

Les États-Unis ont répondu aux demandes de Moscou en affirmant que "les seules interdictions concernant les exportations de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie sont celles imposées par le gouvernement" de la Russie.