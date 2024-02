Le Pakistan organise des élections nationales jeudi, alors que le pays est aux prises avec une crise économique et une incertitude politique depuis l'éviction de l'ancien Premier ministre Imran Khan en 2022.

Voici quelques informations sur les principales personnalités politiques qui tentent de diriger ce pays de 241 millions d'habitants doté de l'arme nucléaire.

NAWAZ SHARIF

L'ancien premier ministre Nawaz Sharif est considéré comme le favori pour diriger le pays, ayant enterré une longue querelle avec la puissante armée du pays, selon les analystes.

Âgé de 74 ans, le chef du parti Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) et trois fois ancien premier ministre est rentré à la fin de l'année dernière d'un exil de quatre ans qu'il s'était imposé au Royaume-Uni, après s'être présenté aux dernières élections depuis une cellule de prison.

Ses condamnations pour corruption - qu'il nie - et son interdiction à vie de faire de la politique ont été annulées par les tribunaux et son parti a déclaré qu'il souhaitait devenir premier ministre pour la quatrième fois afin de relancer l'économie en difficulté du pays et de juguler l'inflation galopante.

Mais des questions se posent quant à sa santé et à sa volonté de diriger un gouvernement si son parti n'obtient pas une majorité claire et doit former une coalition.

MARYAM NAWAZ SHARIF

Fille de Nawaz, elle joue un rôle influent au sein du parti PML-N et a été présentée par son père comme son héritière politique présomptive. Elle est vice-présidente senior du parti.

Maryam, 50 ans, a été emprisonnée avec son père peu avant les élections de 2018 pour des accusations de corruption, qui ont ensuite été annulées.

Elle n'a jamais exercé de fonction auparavant, mais a dirigé de nombreux rassemblements pendant l'exil que s'est imposé son père et a pris sa défense lors de la campagne électorale de ces dernières semaines. Les analystes ont noté qu'elle a été la principale oratrice des rassemblements politiques du PML-N à la place de Nawaz.

SHEHBAZ SHARIF

Frère cadet de Nawaz, il a dirigé un gouvernement de coalition pendant 16 mois après l'éviction d'Imran Khan en 2022, jusqu'à ce que le parlement soit dissous et qu'un gouvernement intérimaire prenne le relais en août pour préparer les élections nationales.

Shehbaz Sharif, 72 ans, a déjà été ministre en chef du Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan, et a aidé le pays à éviter une crise financière l'année dernière en concluant un accord avec le Fonds monétaire international après des négociations ténues et retardées en vue d'un nouveau plan de sauvetage.

Le rôle que jouera Shehbaz auprès de son frère aîné de retour au Pakistan n'est pas clair, mais on pense qu'il est plus proche de la puissante armée pakistanaise que Nawaz et qu'il a longtemps servi d'intermédiaire entre les deux, ce qui constituera un rôle clé si son parti l'emporte et forme le gouvernement.

IMRAN KHAN

L'ancien premier ministre en difficulté passe la période électorale dans une cellule de prison, après avoir été incarcéré depuis le mois d'août et s'être vu interdire de participer à la vie politique pendant plusieurs années en raison d'une pléthore d'accusations de corruption et d'infractions pénales.

L'ancienne star du cricket nie avoir commis des actes répréhensibles et a rejeté la faute sur les puissants généraux du pays, avec lesquels il s'est brouillé à l'approche d'un vote de défiance en 2022. Les militaires nient toute ingérence dans la politique.

Néanmoins, le parti de M. Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf, a tenté de mener une campagne électorale peu orthodoxe en utilisant les médias sociaux et le démarchage clandestin. Les membres du parti ont été enregistrés en tant qu'indépendants après que la commission électorale a statué que le parti lui-même ne pouvait pas se présenter et l'a dépouillé de son célèbre symbole de la batte de cricket.

Les analystes estiment que M. Khan, 71 ans, reste populaire et que les candidats affiliés à son parti pourraient attirer des voix, mais probablement pas en nombre suffisant pour former un gouvernement. Bien qu'il ait déclaré que ses candidats indépendants ne soutiendraient aucun autre parti, la tentation sera grande de quitter le navire de Khan et de rejoindre quiconque formera le gouvernement.

Ses avocats affirment qu'il fait appel de ses condamnations, la plus longue étant de 14 ans de prison.

BILAWAL BHUTTO ZARDARI

Bilawal Bhutto Zardari, qui était ministre des affaires étrangères du pays jusqu'à ce qu'un gouvernement intérimaire prenne le relais à la fin de l'année dernière, est le fils de l'ancien premier ministre Benazir Bhutto, qui a été assassinée en 2007 au cours d'une campagne électorale, alors que Bhutto Zardari n'était qu'un adolescent. Son père, Asif Ali Zardari, a été président du Pakistan de 2008 à 2013.

Bhutto Zardari, âgée de 35 ans, a mené l'une des campagnes les plus importantes, apparaissant dans tout le pays, affirmant qu'il se concentre sur l'énorme population de jeunes du pays et qu'il s'attaque aux impacts du changement climatique, qui ont fait des ravages dans sa province méridionale du Sindh.

Bien qu'il ne s'attende pas à une victoire absolue, son parti pourrait jouer le rôle de faiseur de roi, aucun parti ne devant remporter la majorité des sièges au parlement du pays.