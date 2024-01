Les États-Unis pensent que l'attaque qui a tué trois soldats américains à la frontière jordano-syrienne porte les "empreintes" de la milice irakienne Kataib Hezbollah, soutenue par l'Iran, a déclaré le Pentagone.

Qui sont les Kataib Hezbollah ?

- Fondé au lendemain de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, le Kataib Hezbollah est l'une des factions armées irakiennes d'élite les plus proches de l'Iran.

- Il s'agit de la faction armée la plus puissante de la Résistance islamique en Irak, qui regroupe des groupes armés chiites intransigeants ayant revendiqué plus de 150 attaques contre les forces américaines depuis le début de la guerre de Gaza.

- Après sa création, le groupe s'est rapidement fait une réputation pour ses attaques meurtrières contre des cibles militaires et diplomatiques dans les années 2000, en utilisant un mélange de snipers, de roquettes, d'attaques au mortier et de bombes en bord de route.

Les États-Unis l'ont désigné comme une organisation terroriste en 2009.

- Il était dirigé par Abu Mahdi al-Muhandis, qui possède la double nationalité irakienne et iranienne, jusqu'à ce qu'il soit tué par un drone américain en 2020, en même temps que le commandant iranien de la Force Quds, Qassem Soleimani, à l'aéroport international de Bagdad.

- Le groupe a une idéologie chiite translationnelle qui considère les frontières entre l'Irak, la Syrie et le Liban comme des constructions occidentales. Il considère les troupes américaines en Irak comme des occupants étrangers et a appelé à leur expulsion par la force.

- Il a combattu aux côtés d'autres milices chiites contre des rebelles majoritairement sunnites pendant la guerre civile en Syrie et a continué à opérer dans ce pays depuis lors.

- Selon des responsables irakiens et des membres du groupe, le Kataib Hezbollah est un groupe obscur sans structure de direction annoncée, qui compte des milliers de combattants et dispose d'un arsenal de drones, de roquettes et de missiles balistiques à courte portée.

- Les États-Unis ont frappé à plusieurs reprises les positions, les bases et les centres d'entraînement et de logistique des Kataib Hezbollah au fil des ans.

Le 24 janvier, ils ont frappé plusieurs cibles dans le fief des Kataib Hezbollah à Jurf Al-Sakhar, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bagdad, en représailles à des attaques de drones et de missiles.

- Il forme plusieurs bataillons au sein des Forces de mobilisation populaire (FMP) irakiennes, un groupement de factions armées créé à l'origine pour lutter contre l'État islamique en 2014 et qui a ensuite été reconnu comme une force de sécurité officielle.

Les combattants reçoivent des salaires de l'État et des membres des Kataib Hezbollah, dont certains désignés comme terroristes par les États-Unis, occupent des postes à responsabilité au sein des FMP.

Bien qu'il soit techniquement sous le commandement du premier ministre irakien en tant que membre de la PMF, le groupe opère souvent en dehors de la chaîne de commandement et a défié et contesté les déclarations du gouvernement appelant à la fin des attaques contre les forces américaines.

- Bien qu'il ne confirme ni n'infirme publiquement ses liens, le groupe est largement considéré comme ayant constitué un parti politique pour la première fois lors des élections de 2021, remportant plusieurs sièges au parlement.