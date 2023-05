Boîte à outils - Résultats préliminaires des élections en Thaïlande

Les partis d'opposition thaïlandais Move Forward et Pheu Thai ont remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de dimanche, ouvrant la voie à une remise en cause du gouvernement soutenu par l'armée, qui est au pouvoir depuis près d'une décennie.

Les sièges parlementaires sont répartis entre 400 sièges de circonscriptions ouvertes et 100 sièges de "listes de partis", c'est-à-dire les sièges remportés par les partis en fonction de leur part des voix au niveau national. Vous trouverez ci-dessous les résultats préliminaires du scrutin de dimanche, selon la Commission électorale thaïlandaise, 97 % des votes ayant été dépouillés. Le tableau des sièges de listes de partis est basé sur un décompte Reuters des données de vote mises à disposition par la commission électorale. Move Forward : 151 sièges (113 dans les circonscriptions, 38 sur les listes de partis) Pheu Thai : 141 sièges (112 circonscriptions, 29 listes) Bhumjaithai : 70 sièges (67 circonscriptions, 3 listes) Palang Pracharat : 41 sièges (39 circonscriptions, 2 listes) Nation Thaïe Unie : 36 sièges (23 circonscriptions, 13 partis) Democrat Party : 25 sièges (22 circonscriptions, 3 listes) Chart Thai Pattana : 10 sièges (9 circonscriptions, 1 liste) Prachachart : 9 sièges (7 circonscriptions, 2 listes) Thai Sang Thai : 6 sièges (5 circonscriptions, 1 liste partielle) Pheu Thai Rumapalang : 2 sièges dans la circonscription Chart Pattana Kla : 2 sièges (1 siège de circonscription, 1 siège de liste) Seri Ruam Thai : 1 siège de liste New Democrat : 1 siège de liste Fair Party : 1 siège de liste New Party : 1 liste de parti Party of Thai Counties (Parti des comtés thaïlandais) : 1 siège de liste Palung Sungkom Mai : 1 siège sur une liste de parti Thai Teachers for People : 1 siège sur une liste de parti