LA PAZ (Reuters) - Le général arrêté après une tentative de coup d'Etat en Bolivie a été placé en "détention préventive" pour une durée de six mois, a annoncé vendredi un procureur.

Le bureau du procureur général a requis six mois de détention à l'encontre de Juan Jose Zuniga et a indiqué que les autres instances dirigeantes, dont les ministères de la Défense et de l'Intérieur, soutenaient sa requête "au vu de l'importance et de la gravité des évènements", a dit Cesar Siles.

"Ce placement en détention préventive créera sans doute un précédent et enverra un signal positif afin que l'enquête puisse continuer à avancer", a-t-il ajouté.

Avant son arrestation, Juan Jose Zuniga a mobilisé mercredi des soldats sur la place où se trouvent le palais du gouvernement et le bâtiment du Congrès, dans le centre de la capitale La Paz. Un véhicule blindé est ensuite venu percuter l'une des entrées du palais présidentiel tandis que des soldats et d'autres véhicules se déployaient aux alentours.

Juan Jose Zuniga fait face à des accusations de terrorisme, pour lesquelles il risque entre 15 et 20 ans de prison, et des accusations d'insurrection armée, pour lesquelles il risque entre 5 et 15 ans de prison, a dit Cesar Siles.

Juan Jose Zuniga a dit avoir agi sur ordre du président Luis Arce, qui a déclaré n'être aucunement impliqué dans l'opération et n'en avoir à aucun moment été au courant.

(Daniel Ramos, rédigé par Brendan O'Boyle; version française Camille Raynaud)