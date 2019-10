Bolivie-Morales donné en tête de la présidentielle, vers un second tour

(Actualisé avec détails)

LA PAZ, 21 octobre (Reuters) - Le président sortant Evo Morales, qui brigue un quatrième mandat consécutif, est donné en tête de l'élection présidentielle en Bolivie, montrent des résultats partiels publiés dimanche par le Tribunal suprême électoral.

Selon un décompte portant sur 84% des bulletins de vote, Evo Morales est crédité de 45% des voix, devant Carlos Mesa, son principal rival, à 38%.

Sur la base de ces résultats partiels, Evo Morales devrait affronter Carlos Mesa lors d'un second tour, une première depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2006, prévu le 15 décembre prochain.

Un candidat à la présidentielle doit obtenir plus de 40% des suffrages exprimés et avoir au moins dix points d'avance sur son rival le plus proche pour être élu dès le premier tour.

A l'annonce des premiers résultats, Carlos Mesa s'est réjoui d'être au second tour devant des sympathisants qui l'acclamaient.

Evo Morales, 59 ans, s'est dit pour sa part confiant de remporter le vote dès dimanche et qu'il était certain que le vote des zones rurales lui apporterait une autre victoire "historique". (Daniel Ramos, Monica Machicao et Mitra Taj; Arthur Connan pour le service français)