Bolloré : Oddo confirme son opinion après les résultats

03/09/2018 | 10:50

Bolloré a publié vendredi des résultats du 1er semestre légèrement supérieurs aux attente d'Oddo (EBITA de 544 ME contre 538 ME attendus). Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion à l'achat et son objectif de cours de 5 E.



' La recommandation est confirmé au regard du redressement de l'Afrique (potentiel à LT intact) ; 2/ de la revalorisation des actifs médias (essor du streaming, restructuration de Canal+) ; 3/ de la valeur cachée dans la division de batteries et 4 / de la perspective d'une simplification de l'organigramme ' indique le bureau d'analyses.



' Nous retenons les points suivants : 1/ La tendance dans le Transport reste bonne au S2, en ligne avec celle du début d'année donc probablement autour de 10% ; 2/ le groupe a confirmé envisager un rachat d'actions (OPRA) au niveau de Vivendi suite à la cession d'une partie du capital d'UMG. Un ratio rachat d'actions / acquisition pourrait ressortir à 50/50 ; 3/ le groupe ne souhaite aucunement sortir du marché italien, ce qui exclut donc une cession des participations dans Telecom Italia (24%) et Mediaset (29%) ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



