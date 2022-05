Bolsonaro affirme que Biden l'a snobé au G20, mais accepte de participer au sommet américain.

Bolsonaro, 67 ans, a déclaré qu'il assisterait au Sommet des Amériques organisé par Biden le mois prochain à Los Angeles, malgré ce qu'il a appelé un "gel" des liens entre le Brésil et les États-Unis depuis l'entrée en fonction du président américain en 2021.

"Je l'ai rencontré au G20 (Groupe des principales économies) et il est passé comme si je n'existais pas, mais c'est ainsi qu'il a traité tout le monde. C'est peut-être l'âge, je ne sais pas", a déclaré Bolsonaro aux journalistes.

Bolsonaro, un populiste de droite et admirateur ouvert de l'ancien président américain Donald Trump, a confirmé qu'il rencontrerait Biden en marge du sommet. Bolsonaro a été l'un des derniers dirigeants mondiaux à reconnaître la défaite électorale de Trump en 2020 et n'a pas encore rencontré Biden.

"J'étais enclin à ne pas me présenter. Compte tenu de la taille du Brésil, je ne peux pas simplement y aller pour une séance de photos (...). Je n'y vais pas pour sourire, serrer la main et poser pour une photo", a-t-il déclaré aux journalistes.

Biden a envoyé son conseiller spécial pour le sommet des Amériques, l'ancien sénateur Chris Dodd, à Brasilia mardi pour convaincre Bolsonaro de ne pas manquer la réunion bilatérale.

Bolsonaro a déclaré avoir parlé à M. Dodd du changement de comportement des États-Unis envers le Brésil lorsque M. Biden est entré en fonction.

"Avec Trump, les choses se passaient très bien. Nous nous étions mis d'accord sur de nombreuses choses à faire ici au Brésil", a-t-il déclaré, sans donner de détails.

Les présidents de l'Argentine et du Mexique ont précédemment déclaré qu'ils ne participeraient pas au sommet, en solidarité avec les gouvernements de gauche du Venezuela et de Cuba qui n'ont pas été invités.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré jeudi qu'il allait réfléchir et probablement prendre une décision finale vendredi.

Les relations entre Brasilia et Washington restent glaciales en raison du bilan environnemental de Bolsonaro et de ses attaques répétées contre le tribunal électoral et le système de vote du Brésil, qu'il qualifie de vulnérables à la fraude sans fournir de preuves.