Bolsonaro détaillera la composition de son gouvernement d'ici la fin du mois

(.)

BRASILIA, 6 novembre (Reuters) - Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, a déclaré mardi qu'il ferait connaître d'ici la fin du mois la composition de l'ensemble de son gouvernement.

Issu de l'extrême droite, Bolsonaro, qui l'a emporté le 28 octobre face à son adversaire du Parti des travailleurs (PT, gauche) Fernando Haddad, a déjà communiqué les noms de plusieurs de ses ministres, dont le juge anticorruption Sergio Moro, qui a accepté de diriger le ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Le magistrat, à l'origine de la condamnation pour corruption de l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, a promis mardi que son ministère ne servirait pas à persécuter des opposants politiques.

Il a ajouté qu'il s'appuierait sur les méthodes qu'il a utilisées en tant que magistrat dans le cadre de l'opération "Lava Jato" (Lavage express), une enquête tentaculaire qui a conduit à l'incarcération pour corruption de dizaines de responsables politiques et de dirigeants d'entreprise.

On sait également que Paulo Guedes, économiste libéral et conseiller de Bolsonaro pendant la campagne, sera son "superministre" de l'Economie, des Finances, du Budget et de l'Industrie, avec l'objectif affiché de réduire rapidement le déficit budgétaire afin de restaurer la confiance des investisseurs, relancer la croissance et créer des emplois.

Jair Bolsonaro, qui s'exprimait en marge de sa première visite à Brasilia, la capitale fédérale, depuis son élection, a par ailleurs précisé qu'il n'était plus enclin à fusionner les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement.

Cette idée lui avait valu des critiques de la part du ministre de l'Agriculture sortant, Blairo Maggi, et d'élus de constitutions rurales au Congrès. (Anthony Boadle Eric Faye et Henri-Pierre André pour le service français)