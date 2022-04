Bolsonaro envisage de modifier le plafond des dépenses au Brésil après l'élection

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré vendredi qu'il envisagerait de modifier les règles de dépenses publiques après les élections d'octobre afin de faire de la place pour davantage d'investissements dans les infrastructures, suscitant l'inquiétude des responsables de la politique économique.

Trois fonctionnaires du ministère de l'économie, qui ont requis l'anonymat pour discuter des délibérations internes, ont déclaré que le ministère n'avait reçu aucun ordre d'étudier une modification du plafond constitutionnel des dépenses et qu'ils résisteraient à l'assouplissement des règles fiscales.

Bolsonaro est à la traîne dans les sondages d'opinion derrière l'ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui a appelé à plusieurs reprises à supprimer le plafond des dépenses. Les analystes préviennent que le président sortant de droite pourrait se tourner vers des propositions économiques de plus en plus populistes pour rattraper le terrain dans cette course hautement polarisée.

Bolsonaro s'est présenté en 2018 en promettant une politique économique orthodoxe et de grandes privatisations, mais il n'a pas réussi à réaliser la plupart de ces plans et s'est appuyé de plus en plus sur les subventions énergétiques et les dépenses sociales pour soutenir sa popularité.

"L'année dernière, nous avons eu environ 300 milliards de reais (61,3 milliards de dollars) de recettes excédentaires, mais vous ne pouvez pas en dépenser un centime pour les infrastructures en raison du plafond de dépenses", a déclaré Bolsonaro lors d'une interview à la radio.

"Beaucoup de gens disent que c'est quelque chose qui doit être changé. Nous laissons cela pour l'avenir, nous discuterons de cette question après les élections", a-t-il ajouté.

Le plafond des dépenses a été approuvé par le Congrès brésilien en 2016, modifiant la constitution pour limiter la croissance du budget fédéral au rythme de l'inflation.

La règle est considérée comme le principal point d'ancrage de la politique budgétaire, bien que le gouvernement Bolsonaro ait créé des exceptions pour faire de la place à davantage de dépenses publiques cette année.

Le ministère de l'économie a également proposé de nouvelles façons de financer les dépenses publiques, y compris une proposition le mois dernier de créer un fonds à partir de la vente d'actifs publics pour payer les programmes de lutte contre la pauvreté et les investissements publics.

(1 $ = 4,8967 reais) (Reportage de Ricardo Brito ; Rédaction de Gabriel Araujo et Marcela Ayres ; Édition de Brad Haynes, Paul Simao et Rosalba O'Brien)