Genève (awp) - L'entreprise estonienne de réservation de véhicules avec chauffeur Bolt ambitionne de concurrencer le géant américain du secteur, Uber, à Zurich. La plateforme ne prévoit pas de se déployer dans d'autres villes en Suisse pour l'instant.

L'offre serait plus avantageuse pour les utilisateurs comme pour les chauffeurs, selon Bolt. Pour les passagers, les trajets reviendraient environ 5% moins cher qu'avec la concurrence, affirme mardi à AWP le responsable pour la Suisse Patrick Frei. Les chauffeurs devront quant à eux s'acquitter d'une commission de 20% envers la plateforme, soit un montant inférieur aux 25% d'usage dans la branche, ajoute-t-il. Au moment du lancement du service mardi, entre 400 et 600 conducteurs étaient inscrits.

Ceux-ci sont indépendants et ne sont pas des employés de l'entreprise, poursuit la firme balte. Ce statut a été à maintes reprises décrié par les syndicats auprès des concurrents et a fait l'objet de nombreuses batailles juridiques dans plusieurs pays, sans compter les plaintes des chauffeurs de taxi. Le canton de Genève a obtenu gain de cause au Tribunal fédéral en 2022 pour la reconnaissance du statut de salarié pour les chauffeurs Uber.

