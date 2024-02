BEYROUTH (Reuters) - Des bombardements israéliens visant mercredi des villages du sud du Liban, en riposte selon Israël à des tirs de roquettes du Hezbollah, ont fait quatre morts et une dizaine de blessés, ont déclaré deux sources au sein des services de sécurité libanais.

Selon ces sources, une femme et ses deux enfants ont été tués dans une frappe contre le village de Sawaneh.

Un combattant du Hezbollah est mort dans un autre village, a déclaré le mouvement chiite.

Le Hezbollah et l'armée israélienne échangent régulièrement des tirs depuis qu'Israël a lancé son opération militaire contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque meurtrière du 7 octobre sur son territoire.

Le mouvement libanais n'a pas revendiqué de tirs de roquettes contre Israël mercredi. Il a promis de "répondre" à son tour aux bombardements israéliens.

Selon une porte-parole du gouvernement israélien, Ilana Stein, "de nombreux tirs" provenant du Sud-Liban ont provoqué mercredi matin la mort d'une femme et l'hospitalisation de huit autres personnes dans le nord d'Israël.

"Comme nous l'avons clairement indiqué à maintes reprises, Israël ne souhaite pas mener une guerre sur deux fronts. Mais si nous sommes provoqués, nous répondrons avec force", a-t-elle déclaré.

Le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a dit mardi dans un discours télévisé que son groupe ne cesserait pas les tirs contre Israël tant qu'un cessez-le-feu permanent n'aura pas été conclu à Gaza.

Les bombardements transfrontaliers ont fait plus de 200 morts en un peu plus de quatre mois côté libanais, dont quelque 170 combattants du Hezbollah, ainsi qu'une dizaine de soldats et plusieurs civils côté israélien.

Ils ont également provoqué le déplacement de dizaines de milliers d'habitants des deux côtés de la frontière.

(Reportage de Maya Gebeily à Beyrouth, avec Maayan Lubell à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)