"Bon courage et bonne agitation", lance Macron à Salvini et Di Maio

LE CAIRE, 27 janvier (Reuters) - "Bon courage et bonne agitation" : Emmanuel Macron a jugé dimanche les déclarations des dirigeants italiens Matteo Salvini et Luigi di Maio "sans intérêt", estimant que le peuple italien méritait "des gouvernants à la hauteur de son histoire".

Les deux vice-présidents du Conseil italien, Matteo Salvini et Luigi di Maio, ont multiplié ces derniers jours les critiques contre la France et Emmanuel Macron, accusant notamment Paris d'"appauvrir" l'Afrique et de se servir du franc CFA pour poursuivre leur oeuvre colonisatrice en Afrique.

Ces déclarations du chef de file de La Ligue (extrême droite) et du dirigeant du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) ont été jugées "inacceptables" par le Quai d'Orsay qui a convoqué lundi l'ambassadrice d'Italie à Paris, Teresa Castaldo.

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a tenté de calmer le jeu mardi en assurant que cela ne remettait "pas en question" l'amitié "historique avec la France, pas plus qu'avec le peuple français", évoquant une relation "forte et constante".

"Je ne vais pas répondre", a dit le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec la presse au Caire. "La seule chose qu'ils attendent, c'est ça. Donc, bon courage et bonne agitation, bonne route, moi je parle au président (du Conseil Giuseppe) Conte".

"Tout cela n'a sincèrement aucun intérêt", a ajouté Emmanuel Macron. "L'Italie est un très grand peuple; le peuple italien est notre ami et mérite des gouvernants à la hauteur de son histoire". (Marine Pennetier, édité par Danielle Rouquié)