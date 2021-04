BonLook fait l'acquisition de la solution technologique EyeMeasure qui offre des mesures optiques virtuelles

MONTRÉAL, 15 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- BonLook, pionnière du commerce unifié dans le domaine de la lunetterie, est fière d’annoncer aujourd’hui l’acquisition d’EyeMeasure, une application technologique permettant de calculer diverses mesures reliées à l’achat de lunettes de prescription. Avec cet ajout à la gamme d’outils technologiques existants de BonLook, l’entreprise vise à fournir à un secteur en constante évolution une solution nouvelle et innovante. Cette application se fondra dans une suite de produits technologiques spécifique à la vente au détail dans le domaine de l'optique qui sera proposée à un public professionnel plus large dans les prochaines semaines.



EyeMeasure se veut une application simple qui permet à son utilisateur de calculer la mesure de la distance pupillaire, c’est-à-dire la distance entre le centre des deux pupilles, ainsi que la hauteur du segment bifocal. La prise de ces mesures est primordiale afin de s’assurer qu’un produit optique est bien ajusté et conforme aux besoins du client. Cette technologie permet une mesure instantanée et beaucoup plus précise que les autres technologies utilisées actuellement dans le domaine du commerce électronique. L’application propose aussi des fonctionnalités d’essayage virtuel et de numérisation de montures qui sont essentielles pour offrir une expérience d’achat sans friction s’approchant de la réalité. L’outil peut être activé en utilisant un iPhone X ou une autre version plus récente.

« L’innovation étant au cœur des valeurs de BonLook, cette nouvelle acquisition nous permet de nous rapprocher de notre objectif d’améliorer l’accessibilité aux soins oculaires et à l’achat de lunettes de prescription et ce, tant en ligne que dans nos boutiques. Depuis plusieurs mois, notre entreprise travaille à identifier des solutions adressant les changements de l’industrie en développant de nouveaux outils technologiques qui pourront être utilisés tant par notre entreprise que par d’autres joueurs de l’écosystème », a déclaré Louis-Félix Boulanger, Chef de l’exploitation de BonLook et co-fondateur.

« Nous sommes actuellement en train de réinventer les systèmes qui permettront aux professionnels de la vue d'accroître leurs possibilités d’expansion en matière de commerce électronique ainsi que de rejoindre un plus grand nombre de clients et ce, de façon innovante et efficace », a-t-il conclu.

Cette acquisition stratégique s’inscrit dans le plan de croissance de BonLook qui, en plus de ses opérations de vente au détail et en ligne, veut se positionner comme un vecteur d’innovation technologique dans le domaine de l’optique.

En effet, l’entreprise permettra à d’autres compagnies ayant un site transactionnel d’intégrer l’application afin de collecter les mesures et d’avoir accès au kit de développement logiciel (SDK). Ce service permettra aux partenaires de développer leur propre application mobile et de bénéficier de la prise de mesure ainsi que de l’essayage virtuel. L’application EyeMeasure fera dorénavant partie des services de l’entreprise et continuera d’être disponible au grand public gratuitement via l'application qu’on peut trouver dans le magasin Apple.

À PROPOS DE BONLOOK

BonLook offre une expérience de vente innovatrice et des produits qui ont du style, avec une qualité sans faille. Depuis ses débuts, l'entreprise a pour objectif de rendre la lunette de prescription accessible afin d'en faire un accessoire mode incontournable au rapport qualité-prix sans égal. Initialement lancée en ligne, l'entreprise compte maintenant 37 points de vente au Canada. Aujourd'hui, BonLook se définit comme étant l'ultime destination pour une garde-robe de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal. Pour plus de renseignements, visitez le www.bonlook.ca

BonLook compte sur le soutien de différents investisseurs privés, dont Partenaires Walter Capital, leur plus important actionnaire. Partenaires Walter Capital est une société de placements privée qui fait partie de la Société Financière Walter et du Groupe Walter. Elle investit des capitaux et du savoir-faire dans des PME déjà bien établies pour accélérer leur croissance.

Pour toutes demandes d’information :

Andréanne Ferland

andreanne@bonlook.com

450.540.8934