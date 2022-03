Bond de près de trois quarts des nuitées hôtelières en janvier

Zurich (awp) - Le redressement du secteur hôtelier s'est poursuivi en janvier. Le nombre de nuitées a bondi de 71,3% en rythme annuel, à près de 2,2 millions, selon le dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publié lundi.

Si les hôtes indigènes (+42,7%) ont continué de représenter plus de la moitié du total, avec un peu moins de 1,4 million de nuitées, le rebond a été encore plus marqué du côté des visiteurs étrangers (+162,8%). Parmi ces derniers, les Allemands (202'700, +154%) ont été les plus présents, devant les Britanniques (77'043, +778%) et les Français (64'734, +172%).

Si les chiffres montrent une forte progression par rapport à la même période un an plus tôt, ils sont toujours en retard de près d'un tiers par rapport aux plus de 3 millions de nuitées enregistrées en janvier 2020, juste avant l'éclatement de la crise pandémique.

