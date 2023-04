Zurich (awp) - Le spécialiste de cartes de crédit Viseca a enregistré des résultats solides en 2022, qualifiés de record, grâce une forte dynamique de tous les secteurs après le ralentissement observé au cours de la pandémie de coronavirus, indique vendredi l'établissement zurichois.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 19,2% à 501,2 millions tandis que le bénéfice net a plus que doublé (132,4%) à 118,4 millions, relève le communiqué.

Le volume des transactions a pour sa part bondi de 71,4% à 23,8 milliards de francs suisses.

"La forte croissance est due, d'une part, aux nombreux lancements dans le secteur du débit et, d'autre part, à une reprise nette dans le secteur du crédit suite à la pandémie de coronavirus. Les gens ont de nouveau dépensé beaucoup plus, notamment dans les segments voyages et loisirs", explique la société, tout en soulignant avoir gardé ses charges d'exploitation sous contrôle.

Le nombre de cartes a également explosé et atteint 4,08 millions (+45,3%), grâce notamment à la migration de la carte de crédit Migros Cumulus.

"Pour 2023, Viseca prévoit un aplatissement de la courbe de croissance et une stabilisation du chiffre d'affaires et des revenus", indique la société qui comptait 762 collaborateurs et collaboratrices (équivalent temps plein) à fin 2022, contre 682 collaborateurs au 31 décembre 2021.

