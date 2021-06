Bond du transport ferroviaire au Gothard

Berne (awp/ats) - Le transport ferroviaire a vu augmenter de 28% le nombre de voyageurs au Saint-Gothard entre 2016 et 2019, alors que la hausse n'était que de 1% dans l'ensemble de la Suisse. Les trajets en train supplémentaires sont principalement dus aux touristes se rendant au Tessin.

Presque toutes les gares des cantons du Tessin et d'Uri ont enregistré une hausse significative du nombre de voyageurs, précise l'Office fédéral du développement territorial vendredi dans un communiqué, à l'occasion de la publication d'un monitoring de l'axe du Saint-Gothard. Ses résultats portent sur la période comprise entre l'ouverture du nouveau tunnel de base du Saint-Gothard, en 2016, et celle du tunnel de base du Ceneri, en 2020.

L'amélioration des liaisons ferroviaires a aussi contribué à désengorger le réseau routier. Le nombre de voitures a reculé d'environ 4% dans le tunnel du Gothard. Cette baisse correspond à une diminution de 1000 à 1800 courses de voyageurs par jour. Le nombre de passagers sur le rail a augmenté dans la même mesure puisque la hausse du nombre d'usagers du rail est due pour 60 à 80% à des automobilistes passés de la voiture au train.

De plus, des premiers éléments montrent que le nouveau tunnel de base du Gothard a également influencé le développement territorial. C'est la ville de Bellinzone qui a le plus profité de l'amélioration de la desserte. Les taux de croissance de la population et de l'emploi y sont encore plus forts que dans la région de Lugano, et l'évolution immobilière n'est pas en reste, constate l'office.

ats/al