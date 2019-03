Bonds Europe: Calme plat sur le marché malgré le flou grandissant du Brexit

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt se sont stabilisés vendredi en zone euro dans un marché plutôt calme qui a déjà anticipé un ralentissement économique et pris acte d'un troisième rejet de l'accord de Brexit.

"Il ne se passe pas grand-chose. Le marché digère une série de mauvaises nouvelles et a fortement anticipé un ralentissement économique", a expliqué à l'AFP Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire chez Candriam.

Par ailleurs, "les investisseurs sont convaincus que les banques centrales vont rester prudentes", dans un contexte de croissance faible et d'inflation très basse, a-t-il ajouté.

Les taux d'emprunt européens étaient légèrement remontés jeudi au lendemain d'une nette détente entraînée par des propos du président de la BCE Mario Draghi laissant entendre que l'institution pourrait compenser les effets défavorables induits par un environnement de taux négatifs.

La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en mars à 1,1% sur un an et celle de l'Allemagne a fléchi ce même mois à 1,3%. L'inflation sur un an aux Etats-Unis a encore ralenti en janvier, tombant à 1,4% contre 1,8% en décembre.

De son côté, la croissance du PIB britannique s'est essoufflée à 1,4% en 2018, freinée par un repli des investissements des entreprises sur fond d'incertitudes autour du Brexit.

Les députés britanniques ont recalé vendredi pour la troisième fois le Traité de retrait de l'UE de la Première ministre Theresa May, laissant un Royaume-Uni en crise face à deux options: un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce.

Après ce nouveau rejet, le président du Conseil européen Donald Tusk a convoqué un sommet européen spécial le 10 avril.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini quasiment inchangé à -0,070% contre -0,069% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a aussi peu bougé, à 0,318% contre 0,312%.

Le taux italien à dix ans est lui aussi resté quasiment stable, à 2,488% contre 2,485%, à l'instar de celui de l'Espagne de même échéance, qui a terminé à 1,097% contre 1,090%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique a terminé à 1,000%, comme la veille.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans progressait très légèrement à 2,410% contre 2,395% jeudi, tandis que celui à 30 ans se stabilisait à 2,820% contre 2,823%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,270% contre 2,236%.

