Bonds Europe: Le marché reprend sa respiration sur fond d'agitation politique

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette s'est stabilisé mercredi, reprenant sa respiration après des séances de nette détente, même si l'agitation politique aux États-Unis continue à susciter la prudence des investisseurs.

"L'aversion au risque est toujours de mise, mais le marché a du mal à se détendre davantage pour le moment", car les taux d'emprunt ont déjà beaucoup baissé ces dernières semaines, a estimé auprès de l'AFP Eric Oynoyan, stratégiste obligataire de BNP Paribas.

Les derniers rebondissements politiques aux États-Unis viennent s'ajouter aux questions sur la solidité de l'économie après les "chiffres faibles publiés lundi" d'activité PMI en zone euro notamment, ce qui se traduit davantage aujourd'hui sur les actions que sur les obligations, a ajouté l'expert.

Les grandes manoeuvres ont commencé mercredi outre-Atlantique, au lendemain de la décision explosive des démocrates de lancer une procédure de destitution du président avec, au coeur de la bataille, la transcription d'une conversation entre le président américain et son homologue ukrainien.

Lundi, le recul de la croissance de l'activité privée dans la zone euro en septembre, à son niveau le plus bas depuis juin 2013 avait déjà ébranlé les indices boursiers, entraînant un net repli vers le refuge obligataire.

"Le marché obligataire va sans doute revenir tester ses plus bas", dans ce contexte incertain, mais dans l'immédiat il a besoin d'une petite pause, a complété M. Oynoyan.

Côté commercial, la situation n'a pas été très sereine non plus mercredi. Le gouvernement chinois a en effet rejeté les propos du président américain Donald Trump, qui depuis la tribune de l'ONU a appelé Pékin à respecter les libertés de Hong Kong et à cesser ses "abus" en matière commerciale.

Au Royaume-Uni, les députés ont repris leurs travaux mercredi à la mi-journée dans une atmosphère surchauffée après l'arrêt historique de la Cour suprême qui a annulé la décision controversée du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement à l'approche du Brexit.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne (Bund) a légèrement progressé à -0,578% contre -0,605% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France est également un peu monté à -0,279% contre -0,301%, tout comme celui de l'Espagne à 0,127% contre 0,112% et celui de l'Italie à 0,839% contre 0,828%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans a terminé à 0,526% contre 0,522%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans montait à 1,699% contre 1,646%, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,148% contre 2,104%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,652% contre 1,606%.

