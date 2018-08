Bonds Europe: aversion au risque sur le marché de la dette

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays jugés les plus solides de la zone euro ont enregistré une détente mercredi, les investisseurs étant toujours poussés à la prudence par les divers foyers de tensions géopolitiques.

La crise diplomatique entre Ankara et Washington a continué de peser, sans aucune issue à l'horizon à court terme. La Turquie a ainsi fortement relevé mercredi les tarifs douaniers de plusieurs produits américains, poursuivant son bras de fer avec les Etats-Unis, qui a fait plonger la livre turque ces derniers jours.

Par ailleurs, Pékin a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, au sujet des droits de douane américains sur les panneaux solaires importés de Chine et les subventions accordées par les Etats-Unis à leurs fabricants, à l'heure où s'exacerbe la guerre commerciale entre les deux puissances.

Tout cela a incité les investisseurs présents à se détourner des actifs risqués, comme les marchés actions ou les taux d'emprunt des pays du sud de l'Europe.

"C'est un mouvement d'aversion pour le risque avec les mouvements classiques de baisse des taux allemands, et d'écartement des spreads (l'écart avec le taux à 10 ans allemand de référence, NDLR) avec les pays du sud de l'Europe", souligne auprès de l'AFP Guillaume Rigeade, gérant allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild Asset Management.

Les investisseurs ont d'autre part pris connaissance de plusieurs indicateurs, dont la productivité aux Etats-Unis qui a avancé plus vite que ne l'estimaient les analystes au 2e trimestre, pour atteindre son rythme le plus fort en plus de trois ans.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé en juillet plus que prévu, reflétant un bon démarrage de l'activité au 3e trimestre, selon les statistiques du département du Commerce publiées mercredi.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne s'est détendu à 0,304% contre 0,327% mardi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a fait de même, s'établissant à 0,669% contre 0,682%.

Le taux d'emprunt à dix ans de l'Italie s'est à l'inverse fortement tendu à 3,169% contre 3,030%. Celui de l'Espagne a suivi la même tendance, bien que moins marquée, à 1,450% contre 1,414%, tout comme celui du Portugal à 1,847% contre 1,817%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a reculé, à 1,225% contre 1,263%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à dix ans des États-Unis baissait à 2,859% contre 2,898% mardi, à l'instar de celui à 30 ans à 3,031% contre 3,067%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,602% contre 2,637%.

afp/al