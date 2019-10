Bonds Europe: calme sur le marché avant la reprise des négociations sino-US

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette en zone euro a peu varié lundi, les investisseurs adoptant une position attentiste avant d'en savoir plus sur l'évolution des négociations commerciales sino-américaines, qui doivent reprendre cette semaine.

"Les investisseurs sont dans l'attente d'un éventuel accord entre les États-Unis et la Chine, c'est vraiment cela qui va diriger les marchés financiers" dans les prochains jours, a résumé auprès de l'AFP Nicolas Forest, directeur de la gestion obligataire chez Candriam.

"Il y a beaucoup de rumeurs de part et d'autre sur ce qui se passe au niveau de la négociation" entre Pékin et Washington "et nous attendons des réponses à ce sujet cette semaine", a-t-il ajouté.

Les pourparlers commerciaux sino-américains doivent reprendre dès jeudi, près d'un mois après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane réciproques.

Selon des informations de presse, la Chine a restreint le nombre de sujets qu'elle veut aborder avec les responsables américains lors de ces discussions.

La Maison Blanche a affirmé de son côté lundi que tous les sujets seront sur la table cette semaine, y compris celui des subventions massives des entreprises d'État chinoises que Pékin ne souhaiterait plus voir figurer au menu des discussions.

Si un accord est trouvé, "cela pourrait se traduire par un rebond des taux d'intérêt", selon M. Forest, qui précise ne pas tabler sur "une fin de la guerre commerciale". "Le mieux que l'on puisse obtenir, a-t-il estimé, est éventuellement une trêve technique qui servira les intérêts politiques de part et d'autre".

scrutin portugais bien accueilli

Seule actualité notable dans une séance par ailleurs très calme: les élections au Portugal "qui ont renforcé le poids du gouvernement socialiste, ce qui est plutôt bien pris par le marché", a relevé M. Forest.

Le Premier ministre socialiste portugais Antonio Costa est sorti nettement renforcé des élections législatives de dimanche, après être arrivé au pouvoir en 2015 à la tête d'une union de la gauche pour tourner la page de l'austérité.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans du Portugal s'est détendu à 0,128% contre 0,136% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de l'Allemagne (Bund) a fini pour sa part sans grand changement, à -0,577% contre -0,590%.

Celui de la France a suivi le même mouvement, à -0,277% contre -0,286%.

Le rendement à dix ans de l'Espagne a également fini proche de l'équilibre, à 0,131% contre 0,125%, tout comme celui de l'Italie, à 0,848% contre 0,829%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans s'est stabilisé à 0,444% contre 0,439%.

Les discussions entre Européens et Britanniques sur le Brexit ont repris lundi à Bruxelles et l'équipe de Michel Barnier attend de savoir si Boris Johnson a accepté de modifier ses positions sur les points "problématiques" de son plan de sortie de l'UE.

Aux États-Unis, le taux à dix ans se tendait légèrement à 1,544% contre 1,529%, tout comme celui à 30 ans, à 2,035% contre 2,015%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,448%, contre 1,404%.

afp/rp