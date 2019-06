Bonds Europe: détente de l'Espagne et de l'Italie, marché toujours recherché

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie et de l'Espagne ont connu de belles détentes jeudi sur un marché de la dette globalement toujours recherché sur fond d'agitation commerciale et de politiques monétaires accommodantes.

"Les pays du sud de l'Europe ont profité aujourd'hui de la recherche par les investisseurs de rendements" un peu plus intéressants sur un marché de la dette "où les taux deviennent très bas", a relevé auprès de l'AFP Geoffroy Lenoir, responsable des taux souverains en euros pour Aviva Investors.

"Les deux pays ont en outre bénéficié de plusieurs émissions obligataires qui se sont bien passées", a ajouté le spécialiste.

"Sur l'Italie, même s'il y a des aller-retours avec la Commission européenne après le lancement d'une procédure pour déficit excessif contre le pays, cela n'inquiète pas forcément les investisseurs" tant qu'il n'y a pas d'autres nouvelles négatives, a-t-il poursuivi.

A ce sujet, les ministres des Finances de la zone euro ont exhorté jeudi la coalition populiste au pouvoir en Italie à revoir son budget afin d'éviter un conflit douloureux avec Bruxelles, susceptible de mettre la zone euro en danger.

"La guerre commerciale reste par ailleurs le thème dominant" sur l'ensemble des marchés et dans ce contexte "le marché de la dette joue à plein son rôle de refuge", a souligné M. Lenoir.

En la matière la journée n'a pas apporté de nouveautés alors qu'une grande partie des investisseurs continuent à espérer que les présidents américain et chinois se rencontreront en marge du G20 à la fin du mois au Japon et que cela ouvrira la voie à un accord.

"Entre les risques politiques et le soutien des banques centrales qui mènent des politiques monétaires de plus en plus accommodantes, il n'y a pas beaucoup de raison de voir les taux remonter", a estimé l'expert d'Aviva Investors.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini sans grand changement à -0,244% contre -0,239% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le rendement de même maturité de la France a aussi peu bougé terminant à 0,108% contre 0,110%.

Celui de l'Espagne a pour sa part un peu reflué à 0,537% contre 0,568% et celui de l'Italie à 2,353% contre 2,430%.

Le taux du Royaume-Uni a également reculé à 0,834% contre 0,865%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans baissait à 2,103% contre 2,121%, tandis que celui à 30 ans faisait du surplace à 2,608% contre 2,616%. Celui à deux ans s'établissait de son côté à 1,856%, contre 1,879%.

afp/rp