Bonds Europe: détente des taux sur prises de profit sur les actions

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt en zone euro se sont détendus mardi, au lendemain d'un jour férié aux Etats-Unis, les prises de profit à l'oeuvre sur le marché actions encourageant les investisseurs à se reporter sur celui de la dette.

"Nous avons de petites prises de profits après la remontée très forte des actions, ce qui explique le repli du Bund" (le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne, qui fait référence) et des autres obligations européennes, avec des investisseurs qui "recherchent de la qualité" et se tournent donc vers les dettes souveraines, a expliqué auprès de l'AFP Axel Botte, stratège obligataire pour Ostrum AM.

Mais le marché est resté globalement assez attentiste, les investisseurs n'ayant "pas beaucoup de statistiques à se mettre sous la dent en raison du +shutdown+ aux Etats-Unis", a complété M. Botte. "Il n'y a pas beaucoup de choses susceptibles de faire bouger le marché."

Les investisseurs attendaient en outre une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. Après avoir refermé une page historique en cessant ses rachats de dette, elle devrait prêcher la patience à l'entame d'une année trop incertaine pour renchérir de sitôt le coût du crédit.

Les membres de la BCE "acteront peut-être le ralentissement économique" à l'oeuvre en zone euro, puisque "nous avons vraiment des chiffres, notamment de production industrielle et d'enquêtes, qui pointent à la baisse de façon assez homogène dans les quatre grandes économies de la zone", a estimé M. Botte.

Ainsi, selon lui, le président de la BCE Mario Draghi sera "probablement assez accommodant", a-t-il résumé.

Par ailleurs, l'Espagne a levé ce mardi sur le marché primaire 10 milliards d'euros à 10 ans, a-t-on appris auprès de la banque HSBC, l'un des établissements pilotant l'opération.

La demande pour cette première émission obligataire espagnole de l'année a battu un record historique à 47 milliards d'euros, non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour un émetteur en zone euro, a ajouté la banque.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a terminé en baisse à 0,236% contre 0,255% lundi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même trajectoire, à 0,643% contre 0,655%.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie en a fait autant, à 2,741%, contre 2,759%, tout comme celui de l'Espagne, à 1,334% contre 1,366%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans est resté inchangé à 1,323%.

Frustrés par la stratégie de la Première ministre Theresa May au sujet du Brexit, des députés britanniques ont entrepris d'obtenir un report de la date de sortie de l'UE, prévue le 29 mars, voire un nouveau référendum.

Mme May a pour sa part annoncé qu'elle allait retourner discuter avec Bruxelles pour sauver son accord de Brexit rejeté par les députés, sans proposer de plan alternatif.

Aux États-Unis, dont le marché obligataire rouvrait ce mardi après un jour férié, le rendement à 10 ans se détendait également, à 2,742% contre 2,784% vendredi, tout comme celui à 30 ans, à 3,059% contre 3,097%. Celui à deux ans s'établissait pour sa part à 2,582% contre 2,614%.

afp/rp