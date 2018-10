Bonds Europe: face à un contexte incertain, le marché limite les risques

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette en zone euro a peu bougé lundi, les investisseurs préférant éviter les positionnements tranchés et les prises de risques dans un contexte géopolitique toujours incertain.

"Il y a de l'attentisme aujourd'hui et une reprise de souffle du marché après les nombreux mouvements de la semaine passée", a relevé auprès de l'AFP Fabrizio Pagani, responsable des stratégies de marchés chez Munizich & Co.

"Les vrais facteurs de dangers et de risques sont toujours géopolitiques et exogènes à l'économie", a-t-il ajouté en notant qu'il y avait eu ces derniers jours "plus de mouvements sur les marchés que sur l'économie réelle".

"L'élément le plus important", selon l'expert, "reste la tension entre les États-Unis et la Chine".

"C'est un facteur de longue durée et d'envergure majeure. Car alors que l'administration Trump a démontré qu'elle pouvait être pragmatique et conclure des accords commerciaux, comme par exemple avec le Mexique et le Canada, avec la Chine l'enjeu est général et dépasse le terrain commercial", a-t-il développé.

L'Italie scrutée

"L'Italie est un autre facteur de risque", a poursuivi l'expert. "C'est la troisième économie de la zone euro, un des plus grands pays exportateurs au niveau mondial et l'économie réelle continue à bien se tenir, mais c'est aussi l'une des plus grosses dettes au monde, donc tout ce qui concerne les finances italiennes a des répercussions au niveau européen", a souligné M. Pagani.

Le budget italien a ainsi cristallisé beaucoup d'inquiétudes, mais la transmission du texte à la Commission européenne lundi n'a pas suscité de réactions supplémentaires.

"La philosophie du texte et les montants clés sont déjà connus", a observé M. Pagani. Et selon lui, "les prochaines étapes majeures en la matière seront les annonces des agences de notation attendues fin octobre. Le consensus sur les marchés est à une dégradation de la note du pays. Et mi-novembre, c'est la Commission européenne qui se prononcera".

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne a fini sans grand changement, à 0,503% contre 0,498% vendredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Le mouvement a été similaire pour le rendement de même maturité de la France, à 0,869% contre 0,867%.

Celui de l'Italie a légèrement reflué, à 3,546% contre 3,577%, tandis que celui de l'Espagne a fini quasiment stable, à 1,679% contre 1,676%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a légèrement reculé à 1,610% contre 1,633%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se stabilisait à 3,158%, contre 3,161% vendredi, tout comme celui à 30 ans, à 3,335%, comme vendredi, ainsi que celui à deux ans, qui s'établissait à 2,853%, contre 2,853% également.

afp/rp