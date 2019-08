Bonds Europe: flop d'une émission allemande à 30 ans, la première à taux négatif

Paris (awp/afp) - L'Allemagne a émis mercredi pour la première fois de la dette à 30 ans à taux négatif, une adjudication historique qui a toutefois tourné au "désastre", la première puissance économique européenne échouant à lever autant d'argent que prévu.

Grosse nouvelle du jour sur le marché obligataire, l'adjudication a été "un flop complet", a indiqué à l'AFP Eric Vanraes, gérant obligataire à la Banque Eric Sturdza: l'Allemagne, qui prévoyait d'emprunter 2 milliards d'euros à échéance 2050, a seulement "pu adjuger 824 millions à un taux négatif de -0,11%".

C'était la première fois que l'Allemagne émettait avec un "coupon zéro", c'est à dire sans taux d'intérêt, le coupon représentant le montant des intérêts versés périodiquement au détenteur du titre.

"Il faut être courageux pour acheter de la dette à 30 ans à taux négatif avec zéro coupon", concède M. Vanraes. Des critères qui lui confèrent une "volatilité potentielle extrêmement forte et des risques de perte extrêmement élevés", qui n'ont "pas intéressé grand monde", poursuit-il.

A contrario, le Trésor allemand a lui "touché de l'argent pour emprunter, qui plus est sur 30 ans. On marche sur la tête", souligne M. Vanraes. Et "quand l'Allemagne est capable d'emprunter à -0,11%, c'est un signe que ça ne va pas" sur le front économique, prévient-il.

En théorie, sur le marché de la dette, plus la durée de l'emprunt est longue, plus les taux sont élevés. Un taux négatif sur une durée de trente ans est inédit même pour la première économie européenne, dont les obligations sont considérées comme la référence du marché.

A la suite de ce "couac", les rendements obligataires sur le marché secondaire ont légèrement remonté en Europe.

Les taux d'intérêt de plusieurs pays évoluent désormais en territoire négatif, y compris sur des échéances longues.

Ce phénomène, apparemment irrationnel, signifie qu'un investisseur se verra rembourser un peu moins qu'il n'a prêté s'il garde son titre jusqu'à échéance. L'objectif, dans un environnement financier actuellement très fébrile, est de bénéficier d'un placement sûr -- quitte à payer légèrement pour cela, comme lors de la location d'un coffre-fort.

Hormis l'adjudication allemande qui a contribué à la tension sur le marché obligataire, "les obligations corrigent un peu par effet classique de balancier, car les marchés actions remontent", souligne M. Vanraes.

A 18H00 (16H00 GMT), le rendement allemand à 10 ans ("Bund") est remonté légèrement à -0,675% contre -0,694% mardi, à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui la France a suivi la même tendance, terminant à -0,401% contre -0,416%.

Celui de l'Espagne est resté stable à 0,090% contre 0,089%.

En revanche, celui de l'Italie a reculé à 1,327% contre 1,367%.

Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a progressé, à 0,475% contre 0,447%.

Enfin, aux Etats-Unis, le taux à dix ans montait légèrement à 1,57%, contre 1,555%, à l'instar de celui à 30 ans, à 2,047% contre 2,037%. Le taux à deux ans évoluait à 1,542%, contre 1,512% mardi à la clôture.

afp/rp