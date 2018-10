Bonds Europe: forte détente des taux d'emprunt allemands et français

Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays les plus solides de la zone euro, Allemagne et France en tête, et même ceux de pays plus fragiles comme l'Italie, ont continué de se détendre vendredi en raison d'un fort mouvement d'aversion au risque sur les marchés.

"Les investisseurs préfèrent avoir un rendement plus faible sur les obligations allemandes car ils considèrent que le risque est moins élevé de ne pas récupérer son argent", a commenté auprès de l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche chez SPDR ETF (filiale de State Street Global Advisors).

Le rendement obligataire allemand à 10 ans a ainsi reculé de 4,5 points de base, un phénomène "pas vu depuis sept semaines" et qui est la conséquence directe d'une "inquiétude plus grande des investisseurs", a-t-il détaillé.

"Le marché est focalisé sur les mauvaises nouvelles", comme les récentes publications du secteur technologique américain jugées décevantes, et a une "vision plus pessimiste des résultats d'entreprises et de la croissance", explique l'expert.

Les prévisions pour les fêtes du géant de la vente en ligne et du "cloud" (informatique dématérialisée) Amazon ont été jugées décevantes, ce qui a fait fortement baisser le titre. Le chiffre d'affaires de la maison mère de Google, Alphabet, a aussi déçu les attentes des marchés.

Par ailleurs, le discours "prudent" du président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, jeudi, "qui continue à faire référence à l'ensemble des risques économiques et géopolitiques, a pesé sur l'état d'esprit des investisseurs", estime aussi M. Lesné.

Cette défiance généralisée a encouragé le report des investisseurs sur les obligations souveraines françaises et allemandes, considérées comme des valeurs refuges.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne s'est détendu à 0,352%, après être descendu jusqu'à 0,338%, un plus bas depuis le 4 septembre, contre 0,383% jeudi. Le rendement de même maturité de la France a reculé à 0,738%, après être tombé jusqu'à 0,728%, un minimum depuis le 13 septembre, contre 0,771% jeudi.

Alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec Bruxelles au sujet de son budget, l'Italie attend vendredi soir le verdict de l'agence Standard and Poor's, qui pourrait abaisser la perspective de sa dette, voire sa notation, comme l'a déjà fait Moody's.

Bruxelles a rejeté mardi ce projet de budget, fustigeant "une déviation claire, nette, assumée et, par certains, revendiquée" par rapport aux règles européennes.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a néanmoins continué de baisser vendredi, à 3,446% contre 3,492% jeudi à la clôture du marché secondaire.

Le taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne a également reflué, quoique plus modestement, à 1,567%, contre 1,587%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a décliné à 1,383%, contre 1,441%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se détendait à 3,077%, contre 3,117% jeudi à la clôture, comme celui à 30 ans, qui baissait à 3,313%, contre 3,343%. Celui à deux ans évoluait à 2,802%, contre 2,847%.

afp/rp