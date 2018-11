Bonds Europe: le marché attend dans le calme la rencontre sino-américaine

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a peu bougé vendredi, les investisseurs préférant limiter les prises de risques avant de savoir si les présidents américain et chinois trouvent un terrain d'entente en matière commerciale.

"Tout le monde attend ce qui va se passer ce week-end, et en particulier s'il y aura un accord ou un moratoire entre la Chine et les États-Unis en matière de commerce" en marge du G20, a relevé auprès de l'AFP Jean Sayegh, responsable de la gestion obligataire chez Lyxor.

Le sommet des vingt plus grandes puissances mondiales s'ouvre vendredi à Buenos Aires, entre tensions diplomatiques et appels à manifester des ONG et des associations.

Mais le moment phare pour les marchés se tiendra en marge des réunions officielles, avec un entretien bilatéral entre Xi Jinping et Donald Trump, qui prendra la forme d'un dîner de travail et qui est très attendu alors que l'escalade de représailles commerciales entre les pays pèse déjà sur la croissance mondiale.

"Le vote devant le Parlement britannique sur le Brexit est également très attendu et il est très difficile de faire une prédiction", a ajouté M. Sayegh.

Le scrutin sur l'accord de divorce obtenu avec l'Union européenne est programmé le 11 décembre, avant la pause parlementaire de fin d'année.

Dans un tel contexte, et avec en outre les réunions des Banques centrales américaine et européenne mi-décembre, "les investisseurs ne veulent pas prendre de positions marquées", ce qui réduit la liquidité sur le marché, a souligné l'expert obligataire.

Dans cet environnement, les statistiques du jour sont passées au second plan. L'inflation a ralenti dans la zone euro en novembre et l'activité manufacturière en Chine pour le même mois a enregistré un nouveau recul, au plus bas depuis juillet 2016.

À 18H00 (17H00 GMT), le taux à 10 ans de l'Allemagne a fini sans grand changement à 0,313% contre 0,321% jeudi à la clôture sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même voie finissant à 0,684% contre 0,698%, tout comme celui de l'Espagne à 1,502% contre 1,508% et celui de l'Italie à 3,213% contre 3,204%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a également peu évolué, terminant à 1,364% contre 1,367%.

Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se détendait un peu, à 3,017% contre 3,030% jeudi, tandis que celui à 30 ans se stabilisait à 3,318% contre 3,325%. Celui à deux ans s'établissait à 2,817%, contre 2,809%.

