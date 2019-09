Bonds Europe: le marché de la dette attentiste, hormis sur le Royaume-Uni

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette est resté assez attentiste vendredi, hormis au Royaume-Uni où les taux d'emprunt ont reculé dans le sillage d'une possible baisse des taux par la Banque d'Angleterre, même en cas de Brexit avec accord.

"Les légères tensions de la matinée sur les rendements se sont dissipées avec l'annonce des chiffres de l'inflation un peu plus bas qu'attendu aux États-Unis et le marché se situe à des niveaux quasiment neutres", a commenté pour l'AFP Antoine Lesné, responsable stratégie et recherche chez SPDR ETF.

L'inflation annuelle aux États-Unis s'est établie en août à 1,4% pour le quatrième mois d'affilée, restant ainsi loin des 2% visés par la Banque centrale américaine, selon l'indice PCE publié par le département du Commerce vendredi.

En revanche, "l'annonce que la Banque d'Angleterre pourrait devoir couper les taux alors que ce n'était pas le scénario de base, a fait baisser les rendements au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

La BoE pourrait devoir baisser ses taux pour aider l'économie même en cas de Brexit avec accord, un scénario qui ne lèverait pas toutes les incertitudes, a ainsi déclaré vendredi Michael Saunders, membre du comité de politique monétaire de l'institution.

A un peu moins d'un mois du Brexit, les tensions sont à leur comble au Royaume-Uni et des élections anticipées risquent de se tenir dans une ambiance plus délétère que jamais.

A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Allemagne (Bund) a terminé sans grand changement à -0,578% contre -0,586% jeudi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a suivi la même tendance à -0,287% contre -0,294%, à l'instar de celui de l'Italie à 0,521% contre 0,820% et celui de l'Espagne a fini inchangé à 0,143%.

Au Royaume-Uni, le taux d'emprunt à 10 ans a reculé à 0,495% contre 0,515%.

Aux États-Unis, le taux à dix ans bougeait peu à 1,697% contre 1,692%, tout comme celui à 30 ans, à 2,141% contre 2,142%. Le taux à deux ans s'affichait pour sa part à 1,648% contre 1,655%.

afp/rp