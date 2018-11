Bonds Europe: le marché de la dette digère dans le calme les élections US

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette a digéré calmement les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, qui se sont principalement traduites par une détente des taux d'emprunt américains.

"Le marché obligataire a plutôt bien accueilli les résultats, qui n'ont pas vraiment constitué une surprise mais ont permis de lever les incertitudes", a relevé auprès de l'AFP Nicolas Forest, responsable de la gestion obligataire chez Candriam.

Cela s'est surtout traduit par une baisse des rendements américains, "sans doute parce que les investisseurs pensent qu'avec une cohabitation, il y a moins de risques de dérapage des déficits", a-t-il poursuivi.

Les démocrates ont ravi une trentaine de sièges et devraient obtenir 229 sièges, contre 206 aux républicains, selon les dernières estimations du New York Times. Au Sénat, la majorité républicaine devrait passer de 51 à 53 sièges, sur 100. Mais tous les résultats n'étaient pas encore proclamés mercredi.

Ce Congrès divisé augure de deux années de confrontation politique, alors que Donald Trump a promis mercredi de "retourner au travail".

"Cette situation va obliger le président américain à faire plus de concessions. Et même si les deux camps ont des chances de tomber d'accord sur un programme d'infrastructures, il y aura un peu moins de pression sur le budget et donc sur le déficit", a développé M. Forest.

En Europe, la dette de l'Italie a profité "d'informations dans la presse italienne faisant état de négociations en cours entre le gouvernement et la Commission européenne pour adapter certaines mesures du budget et trouver un accord", a expliqué l'expert.

A 18H00 (17H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie a nettement reculé, à 3,337% contre 3,397% mardi à la clôture du marché secondaire.

Le rendement de même maturité de l'Allemagne a légèrement progressé à 0,447%, contre 0,434%, tout comme celui de la France à 0,813%, contre 0,801% et celui de l'Espagne à 1,602%, contre 1,584%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans a fini quasiment inchangé à 1,533%, contre 1,539%.

A la clôture des marchés européens, le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis se détendait clairement à 3,184%, contre 3,224% mardi, à l'instar de celui à 30 ans, à 3,386%, contre 3,443%. Celui à deux ans s'établissait à 2,932%, contre 2,928%.

