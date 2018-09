Bonds Europe: le marché de la dette en panne d'inspiration sans Wall Street

Paris (awp/afp) - Le marché de la dette en zone euro a connu de faibles variations lundi, les investisseurs limitant les mouvements en l'absence de leurs homologues américains et de nouvelles de premier plan à l'agenda.

"Le marché a été très calme aujourd'hui. Les investisseurs n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent" du fait de la fermeture des places américaines mais aussi en raison d'un "calendrier européen qui comptait peu de rendez-vous majeurs", a souligné à l'AFP René Defossez, un stratégiste obligataire de Natixis.

Dans ce contexte, "les investisseurs n'avaient aucune raison de se positionner agressivement dans un sens ou dans l'autre", a-t-il ajouté.

Mais au-delà du calme de la séance du jour, "l'histoire la plus importante en Europe reste celle de l'Italie. Tout le monde va avoir de plus en plus les yeux braqués sur le budget du pays en se demandant s'il va mettre en péril la solvabilité de la dette", a poursuivi le spécialiste.

Après une nette poussée de tension jeudi, sous le coup de ces inquiétudes, le taux d'emprunt italien s'est un peu détendu lundi.

Vendredi, l'agence de notation Fitch a abaissé la perspective d'évolution de sa note de la dette italienne à négative mais, dimanche, le ministre italien des Finances, Giovanni Tria, a promis que les perturbations sur les marchés prendraient fin avant la fin du mois, une fois annoncé le budget 2019 qui respectera la stabilité financière.

"Le ministre a essayé de calmer le jeu. La balle est dans le camp du gouvernement italien maintenant. Soit il cherche à se distinguer et il prend un risque, soit il fait l'inverse. La réalité sera sans doute entre les deux", a estimé M. Defossez.

Entre ce dossier, celui du Brexit et "la position commerciale toujours agressive du président américain, les marchés considèrent que les risques s'accumulent, ce qui incite à la prudence et joue plutôt en faveur des valeurs refuges", Bund en tête, a-t-il complété.

A la clôture du marché à 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à dix ans de l'Allemagne a fini quasiment inchangé à 0,333%, contre 0,326% jeudi à la fin de la séance sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

Celui de la France a aussi peu bougé à 0,693%, contre 0,682%. Celui de l'Espagne a légèrement reculé à 1,450%, contre 1,473%. Le recul a été plus net pour l'Italie à 3,161%, contre 3,236%.

En dehors de la zone euro, le taux d'emprunt britannique à dix ans s'est replié à 1,404%, contre 1,427%.

afp/buc